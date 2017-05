'PSV'er Guardado kan ook naar Bundesliga deze zomer'

De kans dat Andrés Guardado PSV deze zomer gaat verlaten lijkt met de week groter te worden. Nadat eerder al Atlético Madrid zich in Eindhoven meldde, heeft ook Eintracht Frankfurt interesse in de middenvelder. Dat weet het Mexicaanse ESPN althans.

Volgens het medium wil de Duitse bekerfinalist extra ervaring op het middenveld krijgen en zien ze in Guardado daarvoor de meest geschikte kandidaat. Na een matig seizoen in de Eredivisie ligt een vertrek van de Mexicaan voor de hand: zijn contract loopt in 2018 af en zelf gaf hij eerder ook al aan te willen vertrekken.

Hoewel hij het liefst naar Zuid-Amerika, om zo in het zicht te blijven van de Mexicaanse bondscoach, of Amerika, waar zijn persoonlijke voorkeur naar uitgaat, zou gaan, is er nu dus ook een reële kans dat hij in Europa blijft spelen. Zowel Atléti, op wie hij vorig seizoen in de onderlinge ontmoeting in de Champions League veel indruk maakte, als de Duitse bekerfinalist hebben meer financiële mogelijkheden dan PSV en spelen bovendien in een meer aansprekende competitie.