Feyenoord heeft FC Utrecht-uitblinker Amrabat op de korrel

Na het kampioenschap is Feyenoord hard bezig om de selectie voor komend seizoen te versterken. Om klaar te zijn voor de Champions League moet er flink worden geïnvesteerd in de spelersgroep. Een van de nieuwe aanwinsten in Rotterdam-Zuid moet FC Utrecht-uitblinker Sofyan Amrabat worden.

De nog altijd pas twintigjarige Marokkaans international is een van de sterkhouders op het middenveld in de Domstad. Martin van Geel ziet in hem een potentieel Feyenoord-speler. Zelf wil hij er overigens nog niets over zeggen. "We hebben nog een belangrijke wedstrijd te spelen in de Galgenwaard, maar na het seizoen ga ik erover nadenken", liet hij over de vermeende interesse weten aan het Algemeen Dagblad.

Amrabat doet overigens niet mee in de cruciale ontmoeting met AZ, waarin een 3-0 achterstand moet worden weggewerkt om plaatsing voor de Europa League alsnog te behalen. Hij is geschorst. De kans is daarom groot dat Amrabat zijn laatste duel in het shirt van FC Utrecht heeft afgewerkt.