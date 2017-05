Richard Witschge: "FC Barcelona zal snel willen scoren in finale"

“ De mentaliteit van clubs uit Baskenland is altijd goed”

"Maar ik verwacht desondanks niet dat FC Barcelona veel problemen heeft met Alavés", vertelt Richard Witschge tegenover ELF Voetbal. De nu 47-jarige Amsterdammer speelde voor beide clubs. Als enige Nederlander overigens naast Jordi Cruijff. "De mentaliteit van clubs uit Baskenland is altijd goed. Vol erop gaan, keihard knokken.



Loting

"Maar dat past eigenlijk bij de hele voetbalcultuur in Spanje. Overal wordt er keihard gewerkt. Alavés is een kleinere club dan Athletic Bilbao of Real Sociedad in Baskenland. Ze hebben ook niet zo'n heel grote aanhang. Dit seizoen draaiden ze uitstekend mee in de middenmoot. De finale van het beker halen, is knap. Dan kun je niet alleen spreken van geluk of een voordelige loting."



Met Sporting Gijón, Deportivo La Coruña en in de halve finale Celta de Vigo werden drie opponenten uit de Primera División uitgeschakeld. "Als ze vanavond (zaterdag, red.) een goede dag hebben, kunnen ze ook zomaar van FC Barcelona winnen. Het blijft voetbal, je weet het maar nooit. Het gaat bovendien maar om één wedstrijd."





Contact met de club uit Vítoria, waar hij in het seizoen 2001/02 op huurbasis actief was, heeft hij niet meer. "Dat is verwaterd. Van de huidige selectie weet ik ook niet heel veel. Al kijk ik altijd wel even wat ze hebben gedaan, zoals ik dat ook wekelijks doe bij Bordeaux. Het is knap dat Alavés zich met een relatief klein budget zo in de middenmoot (negende plaats, red.) heeft gespeeld. Handhaven zal elk jaar het doel zijn."



Witschge sloot zijn seizoen bij Alavés af op plek vier. "De club stond het seizoen daarvoor in de finale van de UEFA Cup (verlies met 5-4 in sudden-death tegen Liverpool, red.). We hadden veel Argentijnen, die de verlangde mentaliteit brachten. Er hing een goede sfeer in de selectie en wij speelden ook gewoon goed."



Zwaar favoriet

Maar de kans dat het La Virgen Blanca, het grote plein in het hart van Vítoria, dit weekend volstroomt met feestende voetbalsupporters, acht Witschge klein. "FC Barcelona is zwaar favoriet. Ze zullen snel willen scoren en die kwaliteiten hebben ze ook. Hun driemansaanval is absoluut wereldtop. Dan zal Alavés moeten komen, wat FC Barcelona weer in de kaart kan spelen."





Na de uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League en de tweede plek in de competitie is de Copa del Rey dit seizoen de enige prijs die FC Barcelona kan winnen. "Dat zal door de club zeker uitgebreid worden gevierd. Elke prijs is een prijs en elke finale is als speler mooi. Het bekertoernooi in Spanje leeft zeker."



Kans om rechtstreeks te kijken, heeft Witschge niet. "Ik ga naar een concert, maar zal het daarna snel meekrijgen. Ik hoop dat FC Barcelona wint. Met die club heb ik qua gevoel het meest. Mijn voorspelling? 3-0!"