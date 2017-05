'Juventus bereidt package-deal op Bayern-duo voor'

Dat meldt Corriere dello Sport. Een week na het behalen van haar zevende Italiaanse landstitel op rij kijkt de clubleiding alweer rond voor haar selectie van het aanstaande seizoen. De Oude Dame wil zich versterken met één of twee spelmakers en is daarvoor in Zuid-Duitsland beland. Kicker Sportmagazin meldde afgelopen maandag al dat het duo mag vertrekken bij Der Rekordmeister.



Douglas Costa werd in de zomer van 2015 voor 29,65 miljoen euro overgenomen van Shakhtar Donetsk. Aan de linkerflank speelt de Braziliaanse international een sleutelrol in het succes van de Duitsers. Zijn contract in Beieren loopt nog tot medio 2020.



Sanches kwam vorig jaar zomer voor 35 miljoen euro over van Benfica. De 19-jarige middenvelder kende een aantal aanvangsproblemen in de Allianz Arena en moet zijn draai nog vinden. Zijn verbintenis bij Bayern München loopt nog tot medio 2021. Het is niet bekend hoeveel Juventus wil gaan betalen voor het tweetal.