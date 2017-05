Video: Bulgaarse doelman blundert erop los bij hoge bal

Oeps. Een bal goed inschatten is een vak apart. Maar daar zijn normaliter toch keepers voor. De doelman van... (komt ie) Lokomotiv Gorna Oryahovitsa maakte vrijdag een toch wel erg grote blunder.

Een lange en tevens hoge bal leek een simpele prooi voor de sluitpost van de nummer voorlaatst van de competitie. Leek, want als een hete kroket glipte het vijfje uit zijn handen. Petar Atanasov wist daar wel raad mee en tikte binnen.



Daarmee nam PFC Montana 1921 in de zeventiende minuut de leiding. Het duel eindigde overigens in 1-1. De verliezer van deze strijd tussen de twee hekkensluiters van de degradatiepoules komt volgend seizoen een stapje lager uit.



De beelden zijn na 25 seconden te zien in het filmpje.