De bijzondere carrière van nieuwe NEC-trainer Robbie Alflen

Dat is nog niet duidelijk. NEC komt morgen (zondag) om 16.45 uur nog eerst in het strijdperk tegen NAC Breda om een nieuw jaar in de Eredivisie af te dwingen. Winst is noodzakelijk. De heenwedstrijd in West-Brabant donderdagavond resulteerde in een 1-0 nederlaag. Een gelijkspel of een nederlaag met een doelpunt verschil, waarin de bezoekers scoren, is fataal.



Na de wedstrijd maakt bekend NEC dat Robbie Alflen de nieuwe eindverantwoordelijke wordt. Daarmee heeft de club de opvolger van Peter Hyballa, die vorige maand werd ontslagen, beet. Assistenten Ron de Groot en Patrick Pothuizen, die het seizoen proberen met handhaving af te sluiten, keren weer terug in hun oude functies.



De keuze voor Alflen was niet onverwacht. De voormalige middenvelder heeft geen enkele band met NEC. Niet als speler, niet in een technische functie. Alflen is echter wel een goede bekende van Edwin de Kruijff, die nu ruim een halfjaar als technisch manager in De Goffert actief is. De twee werkten al bij FC Utrecht (als trainer/hoofd spelerszaken) en FC De Bilt (als trainer/bestuurslid technische zaken) samen.



Wie is Rob(bie) Alflen?

Geboortedatum: 7 mei 1968

Geboorteplaats: Utrecht

Clubs als speler: FC Utrecht, Ajax, Vitesse, Sparta, Heracles, Cambuur (279 wedstrijden/dertig doelpunten)

Palmares: 1x UEFA Cup, 1x kampioen Eredivisie, 1x winnaar KNVB Beker, 1x Nederlandse Supercup (allemaal met Ajax)

Interlands: Geen

Bijzonderheden: Alflen liep in november 1993 in een KNVB bekerduel met sc Heerenveen een ernstige rugblessure (hernia) op waardoor hij lange tijd uit de roulatie was en in 1994 voor de eerste keer werd afgekeurd. In die periode behaalde hij met Ajax twee maal het landskampioenschap, echter had hij hier nauwelijks een aandeel in met slechts vier wedstrijden in twee seizoenen. In 1996 keerde hij bij Vitesse terug in het betaald voetbal.



Trainersloopbaan



Die verliep nog niet echt succesvol. Vier keer degradeerde Alflen met een ploeg en zijn enige avontuur als hoofdtrainer in het betaald voetbal duurde niet langer dan een seizoen. Een overzicht:



HFC Haarlem (2007/2008)

In 2006 startte Alflen op 38-jarige leeftijd reeds als trainer van de senioren. Dat gebeurde bij FC De Bilt in de Tweede Klasse, de club waar hij een seizoen eerder al de A1 onder zijn hoede had. Met FC De Bilt degradeerde hij direct, waarna hij in de Derde Klasse een seizoen later in de middenmoot eindigde. In het betaalde voetbal debuteerde hij als rechterhand van Jan Zoutman bij HFC Haarlem. Een taak die hij op parttime-basis invulde en slechts een jaar duurde. Haarlem beëindigde het seizoen als nummer twintig en laatst.





Jong FC Utrecht (februari 2009-oktober 2011)

Als vervanger van Jan Oosterhuis kreeg Alflen de opdracht in handen om de beloften van FC Utrecht in de Reserve Eredivisie te houden. Een bijna onmogelijke taak in zes wedstrijden, die nog haast slaagde. Een jaar later bracht hij de talenten van de Domstedelingen wel terug op het hoogste niveau. Alflen combineerde die functie van 2008 tot 2010 met de taak van hoofdtrainer van FC Breukelen. Twee keer achter elkaar degradeerde hij met de Vechtclub, van de Eerste naar de Derde Klasse.



Assistent FC Utrecht (oktober 2011-2014)

Nadat Erwin Koeman al onverwacht vroeg opstapte als hoofdtrainer bij FC Utrecht, moest er geschoven worden. Jan Wouters verruilde diens assistent-functie voor die van hoofdtrainer. Alflen werd overgeheveld vanuit het beloftenteam. De achtereenvolgende elfde, vijfde en tiende plaats leverden in 2013 zelfs Europees voetbal op. Iedereen kent de dramatische afloop tegen de Luxemburgse semi-profs van Differdange 03. Alflen werd in de winter van 2014 al aangeboden om van positie met hoofdtrainer Jan Wouters te wisselen. Dat wees hij af.





FC Utrecht (2014/2015)

Nadat Jan Wouters in de zomer wel vertrok, werd Alflen doorgeschoven als hoofdtrainer. Hij werd de pion in een nieuwe technische constructie met Harry van den Ham als senior-trainer en Co Adriaanse als technisch adviseur. De successen in de Domstad moesten hierdoor terugkomen, de ambities waren groot en eigenaar Frans van Seumeren droomde al voorzichtig van de top drie. Maar het werkte niet. FC Utrecht eindigde als elfde, nadat medio maart al was gecommuniceerd dat Alflen en Adriaanse aan het einde van het seizoen zouden vertrekken. Alflen zette uiteindelijk liefst 36 verschillende spelers in, een record in de clubhistorie.



Heracles Almelo (11 januari 2016-juli 2017)

Na een sabbatical van een halfjaar keerde Alflen verrassend terug bij Heracles Almelo. De club waar hij eerder van 1997 tot 1999 als speler de clubkleuren had verdedigd. Na het vertrek van Hendrie Krüzen, die als rechterhand van Peter Bosz mee ging naar Maccabi Tel Aviv, werd Alflen gevraagd als nieuwe assistent van John Stegeman.



Alflen toonde zich in Almelo complemtentair en bewees jonge jongens beter te maken. Een samenwerking die leidde tot het eerste Europese avontuur van Heracles Almelo in de historie. In juni 2016 tekende Alflen nog bij tot medio 2018. "Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin en ben verheugd dat mijn verblijf in Almelo een vervolg krijgt." Na een jaar wordt de band echter al doorgeknipt.