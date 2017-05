Deze zomerse transfers staan nú al vast

Bernardo Silva: AS Monaco -> Manchester City (vijftig miljoen euro)



Bernardo Silva beleefde dit seizoen zijn grote doorbraak in Europa bij AS Monaco. De 22-jarige rechtsbuiten was deze jaargang goed voor acht doelpunten en elf assists in de Franse Ligue 1. Pep Guardiola is duidelijk gecharmeerd van de Portugees en besloot hem direct voor vijftig miljoen euro over te nemen voordat de concurrentie kon toeslaan. Het is voor de Spaanse oefenmeester te hopen dat deze transfer, in tegenstelling tot de mislukte Claudio Bravo, wél succesvol wordt.





Silva krijgt in Manchester te maken met Sterling, Nolito en Sané



Youri Tielemans: Anderlecht -> AS Monaco (25 miljoen euro)



Een talent uit België moet het gemis van Bernardo Silva in Monaco gaan opvangen. Youri Tielemans staat al jaren bekend als een van de grootste beloften uit de BeNeLux en moet het nu eindelijk gaan waarmaken in een grote Europese competitie. De nog altijd pas twintigjarige middenvelder vertrekt naar het ambitieuze AS Monaco, de club die deze maand kampioen van Frankrijk werd en eerder de halve finale van de Champions League bereikte. Monaco is met de aanwezigheid van Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Thomas Lemar en nu Tielemans een absoluut talentenhuis.





Tielemans trof dit seizoen twaalf keer doel voor Anderlecht



Juan Cuadrado: Chelsea -> Juventus (twintig miljoen euro)



Colombiaanse vleugelspeler Juan Cuadrado wisselt dan niet daadwerkelijk van shirt, maar er wordt deze zomer wel een bedrag van twintig miljoen euro voor hem overgemaakt. Dit seizoen speelde de veelzijdige dribbelaar al op huurbasis voor Juventus. De Italiaanse club neemt hem deze zomer definitief over van Chelsea, waar Cuadrado om een of andere reden nooit helemaal tot zijn recht kwam. In Londen kwam de rechtsbuiten tot slechts vijftien optredens in het eerste elftal.





Cuadrado bereikte met Juventus de finale van de Champions League



Lukas Podolski: Galatasaray -> Vissel Kobe (drie miljoen euro)



Lukas Podolski kiest voor een meer excentrieke overstap dan de andere besproken transferkanonnen. De Duitse aanvaller nam eerder al met een doelpunt in stijl afscheid van zijn nationale ploeg en vertrekt nu ook uit het Europese voetbal. Na glansrijke jaren bij FC Köln, Bayern München, Arsenal en Galatasaray gaat Podolski het Japanse voetbal op de kaart zetten. Vergeleken met de dure transfers van tegenwoordig is de ervaren Duitser een koopje. Vissel Kobe neemt Podolski voor slechts drie miljoen over uit Turkije.





Podolski scoorde in zijn afscheidswedstrijd als international