Wenger pakt zijn zevende FA Cup met Arsenal

Arsenal heeft een matig seizoen goed afgesloten met het winnen van de FA Cup. In de finale tegen Chelsea zorgde Alexis Sánchez al na vier minuten voor de openingstreffer. Na een rode kaart van Victor Moses kwamen The Blues toch terug in de wedstrijd via Diego Costa. Slechts drie minuten later zorgde Aaron Ramsey echter voor de eindstand: 2-1.

Wat Arsenal in de Premier League al meer dan een decennia lang niet lukt, gaat The Gunners in de FA Cup een stuk makkelijker af. Van de laatste vier edities was Arsenal drie keer van de partij in de finale, waarvan de ploeg van Arsène Wenger er drie won.



Laatste finales FA Cup



Winnaar Verliezend finalist 2016/17 Arsenal Chelsea 2015/16 Manchester United Crystal Palace 2014/15 Arsenal Aston Villa 2013/14 Arsenal Hull City



Dubieus

Het blijft een lastige discussie, wel of geen videoref. Eerder deze week werd al een kaart van NEC-speler Wojciech Golla geannuleerd door het raadplegen van de scheidsrechter. De doellijntechnologie lijkt inmiddels geaccepteerd, maar voor sommigen is de videoscheidsrechter nog een brug te ver. Het lijkt een eerlijke oplossing, maar er blijven altijd tegenstanders.



Een zeer belangrijk moment uit de wedstrijd van vandaag was opnieuw voer voor het bekende vraagstuk. Alexis Sánchez speelt de bal vooruit richting Aaron Ramsey, wie in buitenspelpositie staat. De verdedigers van Chelsea kijken al niet meer naar het spel en verwachten dat scheidsrechter Anthony Taylor affluit voor buitenspel. Ramsey laat de bal echter lopen en Sánchez schiet, nadat hij zichzelf een assist geeft, de bal beheerst binnen.

Wenger

Na meer dan twintig jaar als manager van Arsenal is er meer kritiek op Arsène Wenger dan ooit. 'Wenger Out' is al het hele seizoen een bekende leus in het stadion. Het gaat zelfs verder dan alleen het Emirates Stadium. Bij concerten, andere wedstrijden en meer openbare gelegenheden zijn overal spandoeken te vinden die het ontslag van de Fransman eisen.





De 'Wenger Out-banners' waren dit seizoen in overvloed aanwezig



De FA Cup zou een fantastisch afscheidscadeau zijn voor de Franse oefenmeester. Het is nog altijd niet bekend of het na dit seizoen 'Wenger In' of 'Wenger Out' is, maar er wordt verwacht dat daar snel uitsluitsel over gaat komen. Hij zou in ieder geval, net als Dirk Kuyt, afscheid nemen met een prijs. Wenger heeft in zijn tijd bij Arsenal al heel wat eremetaal bemachtigd:



3x kampioen van Engeland (2002, 2004, 1998)

7x FA Cup (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017)

6x Community Shield (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015)