Deze spelers had het Nederlands elftal goed kunnen gebruiken

Het Nederlands elftal speelt komende woensdag de oefeninterland tegen Marokko. Hakim Ziyech is niet van de partij; hij sloeg een oproep van de Marokkaanse bondscoach Hervé Renard af. Dick Advocaat had de Ajacied er ook graag bij gehad. Welke voetballers die eerder voor Marokko kozen hadden nog meer een verreiking voor Oranje kunnen zijn?

1. Mounir El Hamdaoui





In de goede tijd dat hij bij AZ floreerde was hij vast en zeker opgeroepen voor het Nederlands elftal. De technicus koos echter voor Marokko en kwam voor dat land slechts tot vijftien interlands, waarin hij drie keer scoorde.

2. Mbark Boussoufa



De kleine begaafde middenvelder, geboren in Amsterdam, was onder Marco van Basten in beeld bij Oranje. Dat had overigens geen kans van slagen: Boussoufa koos bij voorbaat voor Marokko en kwam tot dusver tot een kleine vijftig interlands.

3. Karim El Ahmadi



De moter op het middenveld van Feyenoord had zeker de laatste seizoenen een welkome aanvulling geweest op het Nederlandse middenveld. Maar El Ahmadi koos voor Marokko met wie hij tijdens de afgelopen Afrika Cup zelfs nog de kwartfinale haalde.

4. Oussama Assaidi



Kon als smaakmaker van sc Heerenveen naar alle grote clubs in Nederland en werd ook begeerd in Europa. Assaidi koos voor Liverpool én Marokko. Hoewel hij al in 2011 debuteerde kwam hij slechts tot zeventien interlands, waarin hij tweemaal dol trof.

5. Nordin Amrabat



De oudere broer van Sofyan Amrabat speelde voor Málaga, PSV en inmiddels Watford. Toch stond hij nooit in Oranje, omdat hij koos om voor Marokko te spelen. Wel droeg Amrabat een aantal keer het shirt van Oranje, maar dan voor Jong. Broertje Sofyan kondigde al aan het voorbeeld van Nordin te volgen...

6. Ismail Aissati



Als piepjong talent maakte Aissati furore in de Champions League en Jong Oranje. Hoewel hij nog niet echt rijp was voor een volgende stap, had hij zomaar kunnen debuteren in Oranje. Maar hij koos uiteindelijk voor Marokko, al speelde hij uiteindelijk maar enkele interlands.

7. Dries Boussatta

Speelde drie oefeninterlands voor het Nederlands elftal, maar werd later amper meer opgeroepen. Omdat het slechts oefeninterlands betroffen kwam Boussatta later ook nog enkele interlands uit voor het Marokkaanse team.