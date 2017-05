De prachtige loopbaan van Maxwell

Ajax (2001-2005)

Maxwell begon zijn loopbaan in zijn vaderland bij Cruzeiro, maar verhuisde al na één jaar in het eerst naar Europa. Ajax pikte de frivole linksback op. In Amsterdam zou Maxwell uitgroeien tot een vaste waarde en maakte hij onderdeel uit van een ijzersterke generatie met onder meer Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en Zlatan Ibrahimovic. Met Ajax won hij twee landstitels, eenmaal de KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. In 2005 was Maxwell toe aan een stap hogerop en koos hij voor Internazionale.





Internazionale (2006-2009)

In Milaan kwam Maxwell te werken met José Mourinho. Maar eerst moest de verdediger het seizoen op huurbasis afmaken bij Empoli, omdat Inter op dat moment het maximaal aantal niet-EU-spelers in zijn selectie had. Een half jaar later meldde Maxwell zich alsnog bij de Nerazzurri en groeide hij snel uit tot basisspeler. Met Internazionale won Maxwell uiteindelijk drie kampioenschappen (2007, 2008, 2009) en tweemaal de Supercoppa (2006, 2008).







FC Barcelona (2009-2012)

Zijn mooiste transfer vond in de zomer van 2009 plaats. Voor ongeveer vijf miljoen nam FC Barcelona Maxwell over van Inter. Hoewel de Braziliaan ook in Catalonië veel speelminuten maakte, werd hij nooit een onbetwiste basisspeler. Wel schreef Maxwell met Barcelona nog eens 10 prijzen op zijn naam. Te kennen: twee Spaanse landstitels, driemaal de Super Coppa, tweemaal het WK voor clubs, één Europese Super Cup en eenmaal de Champions League.







Paris-Saint Germain (2012-2017)

Maxwell geldt als een van de belangrijkste vrienden van Zlatan Ibrahimovic, met wie hij samenspeelde bij Ajax, Inter, Barcelona en ook Paris Saint-Germain. De Fransen namen de linksback in 2012 voor 3,5 miljoen euro over. Bij PSG zou Maxwell uitgroeien tot een steunpilaar. De Braziliaan maakte vanaf het begin deel uit van het ambitieuze project van PSG om weer toonaangevend te worden in Europa. Dat lukte met Maxwell in de eerste vijf jaar voornamelijk op binnenlands gebied. Behalve vier landstitels won Maxwell in zijn tijd in Parijs ook nog driemaal de Coupe de France, viermaal de Coupe de la Ligue en vier keer de Franse Super Cup.