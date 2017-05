Nederlandse invloeden bij duel van 200 miljoen euro

De winnaar van het duel is namelijk zeker van promotie naar de Premier League. Vanwege de zeer lucratieve televisiegelden in Engeland komt er voor de gelukkige ploeg bizar veel geld vrij. Ook om sportieve redenen is de wedstrijd om Wembley interessant, want liefst vier Nederlanders hebben baat bij een goede afloop.

Jaap Stam - Manager Reading

Zoals veel voetballiefhebbers wel weten is Jaap Stam dit seizoen de trainer van Reading. Voor de oud-verdediger van onder meer Manchester United, Lazio Roma, AC Milan en Ajax is het zijn eerste klus als eindverantwoordelijke. Onder Stam beleefde Reading een uitstekend seizoen in het Championship en eindigde het knap op de derde plaats achter Newcastle United en Brighton Hove & Albion. Stam is door die prestatie immens populair in Reading, maar moet met de promotie naar de Premier League nog wel de kroon op zijn werk zetten.





Joey van den Berg - Speler Reading

Kent u Joey van den Berg nog? De excentrieke middenvelder stond in zijn periodes bij PEC Zwolle en sc Heerenveen te boek als een goede voetballer, maar ook een bikkelharde. Niet zelden pakte Van den Berg een onnodige gele kaart en had hij het aan de stok met scheidsrechters. In Reading is de middenvelder echter uitgegroeid tot een belangrijke pion. Van den Berg kwam in zijn eerste seizoen in Engeland tot 26 competitiewedstrijden en zo komend seizoen dus zomaar in de Premier League kunnen spelen.

Roy Beerens - Speler Reading

Datzelfde geldt voor Roy Beerens, die in de zomer van 2016 besloot om Hertha BSC in te ruilen voor een avontuur bij Reading. Dat bleek een goede keuze, want Beerens speelde dit seizoen veertig competitiewedstrijden en scoorde daarin zes keer. Onder meer op 24 september vorig jaar tegen Huddersfield Town, de tegenstander van morgen.





Joey van den Berg (r.) in het shirt van Reading.



Rajiv van la Parra - Spelers Huddersfield Town

Bij tegenstander Huddersfield Town vinden we Rajiv van la Parra. De middenvelder speelde in het verleden voor sc Heerenveen en tekende in de zomer vorig jaar een contract in Engeland. Van la Parra speelt bij Huddersfield voornamelijk op het middenveld en speelde 42 competitiewedstrijden mee. Daarin was Van la Parra tweemaal trefzeker. De kans is groot dat hij morgenmiddag aan de aftrap verschijnt op Wembley.