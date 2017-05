FC Utrecht stunt… en heeft een drukke zomer voor de boeg

De returnwedstrijd op de Galgenwaard leek al nergens meer om te gaan, nadat AZ FC Utrecht in eigen huis met 3-0 versloeg. De Domstedelingen bewezen echter het tegendeel. De ploeg klapte er vanaf minuut één vol op en met een 2-0 voorsprong binnen een halfuur was het vertrouwen al snel terug in Utrecht. De derde goal die noodzakelijk was om een verlenging af te dwingen hing de hele wedstrijd in de lucht, maar bleef toch lang uit.

Toen Derrick Luckassen in de 67e minuut de doorgebroken Gyrano Kerk onderuithaalde en rood kreeg, werd het voor de uitploeg nog lastiger om weerstand te bieden tegen het toch al sterkere FC Utrecht. Het was uiteindelijk Gyrano Kerk die in de 82e minuut het derde doelpunt binnenschoot. Sébastien Haller kon zichzelf in de laatste minuut van de officiële speeltijd al een droomafscheid bezorgen, maar miste van elf meter tegenover Tim Krul. Het resulteerde in een verlenging en penalty's.

In de strafschoppenserie kreeg Haller zijn revanche: hij nam de eerste strafschop namens FC Utrecht en was penaltykiller Krul dit keer wel te slim af. Aan AZ-zijde miste Panteleimon Chatzidiakos de eerste penalty en wist ook Joris van Overeem van elf meter het net niet vinden. De enige misser aan de kant van FC Utrecht kwam op naam Andreas Ludwig. De Duitser kon de strafschoppenreeks al beslissen, maar schoot hoog over. Vervolgens was het de beurt aan Nacer Barazite. Hij maakte het wel af en verzekerde zijn ploeg zo van minstens twee wedstrijden Europees voetbal.

Transfers

Als FC Utrecht ook echt iets klaar wil spelen in Europa, zal het deze zomer flink aan de bak moeten. Het team was dit seizoen buiten de top drie veruit de beste ploeg van de Eredivisie en wist op de ranglijst nummer vijf Vitesse op elf punten afstand te houden. Een mooie prestatie, maar een aantal spelers die daar een groot aandeel aan hadden, lijken te gaan vertrekken. En dus zal Utrecht waardige vervangers binnen moeten halen.

Het is al zeker dat de ploeg clubtopscorer Sébastien Haller volgend seizoen zal moeten missen. Zijn benutte penalty was zijn laatste balcontact namens FC Utrecht; deze zomer vertrekt de Franse spits naar Eintracht Frankfurt. Naast Haller heeft ook doelman Robbin Ruiter, die eind dit seizoen zijn basisplaats kwijt raakte aan David Jensen, zijn vertrek aangekondigd. Verder heeft Nacer Barazite, die vandaag de winnende strafschop binnenschoot, zijn aflopende contract nog altijd niet verlengd.

Het goede seizoen van FC Utrecht betekende ook dat enkele talenten zich in de kijker hebben gespeeld. Zo lijkt Sofyan Amrabat dicht bij een transfer naar Feyenoord en zou PSV volgens het Eindhovens Dagblad geïnteresseerd zijn in rechtsback Giovanni Troupée. Wat er precies gaat gebeuren is afwachten, maar het lijkt erop dat FC Utrecht een aantal belangrijke spelers kwijt gaat raken. De ploeg moet dus flink aan de bak op de transfermarkt om volgend seizoen weer in de Eredivisie én ook in Europa een rol van betekenis te spelen.