Roda JC de koning van de nacompetitie

2009: Roda leek op degradatie uit de Eredivisie af te stevenen, want op de laatste speeldag had de ploeg van toenmalig trainer Harm van Veldhoven een overwinning op bezoek bij Feyenoord nodig om handhaving te realiseren. Een schier onmogelijke opdracht. Zou je denken. Want Roda won prompt met 2-3 in De Kuip en mocht tóch de nacompetitie in.



Daarin rekende Roda eerst af met FC Dordrecht, waarna in de finale SC Cambuur wachtte. Na twee remises werd er een derde beslissingswedstrijd gespeeld in Leeuwarden. Ook daarin werd het gelijk, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Roda nam die iets beter en bleef in de Eredivisie.







2013: Ook in dit jaar moest Roda via de nacompetitie handhaving zien te realiseren. In de halve finale werd De Graafschap makkelijk verslagen, maar in de finale dreigde het mis te gaan. In de eerste wedstrijd tegen Sparta Rotterdam bleef het 0-0, waarna Roda in de return in Limburg op een 0-1 achterstand kwam. Degradatie leek aanstaande, maar twee rake vrije trappen van Mark-Jan Fledderus brachten de niet meer verwachte redding.







2015: De bizarste ontsnapping van Roda JC vond plaats in Breda. In de finale van de play-offs gingen de Limburgers in eigen huis eerst onderuit tegen NAC Breda (0-1), waarna de return in het Rat Verlegh Stadion een loodzware opgave werd. Toch bracht Mitchell Paulissen Roda al snel op voorsprong. Over negentig minuten bleef de stand gelijk, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen.



Toen NAC daarin op gelijke hoogte kwam, leek het gebeurd voor Roda. Maar daar was plotseling Tom van Hyfte. De middenvelder schoot de bal langs Jelle ten Rouwelaar en hield zijn ploeg opnieuw op het hoogste voetbalniveau (1-2).







2017: En ook nu kwam het weer goed voor Roda JC. En weer ging het bijna helemaal mis. Pas in blessuretijd werd Helmond Sport bedwongen in de halve finale en in de finale tegen MVV Maastricht bleek een doelpunt van Daryl Werker over twee wedstrijden de enige. Daarom zien we Roda JC ook komend seizoen terug in de Eredivisie.