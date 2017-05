Tackles, kaarten en opstootjes: passie in de play-offs

Voetbal is emotie. Zeker als er veel op het spel staat kunnen die emoties hoog oplopen. Bijvoorbeeld als er wordt uitgemaakt wie wel en wie niet Europa in gaan, of er wie volgend seizoen op het hoogste niveau actief zullen zijn. Ook vandaag spatte de passie ervanaf en werd het randje opgezocht.

FC Utrecht - AZ

In de Galgenwaard stond er een ticket in de voorronde van de Europa League op het spel. AZ won de eerste ontmoeting met 3-0 en leek er dus al te zijn, maar FC Utrecht maakte al snel duidelijk dat de bezoekers niet te vroeg moesten juichen. De spanning nam toe en dat was ook langs het veld te merken.

Een verhit middagje in de Galgenwaard, ook langs de lijn slaat de vlam in de pan. #utraz https://t.co/DL3kmv35Q5 pic.twitter.com/U2m49Yeva9 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 28 mei 2017

Ook tussen de spelers liepen de frustraties hoog op.

Het gevecht tussen FC Utrecht en AZ gaat door in de catacomben. #utraz https://t.co/DL3kmv35Q5 pic.twitter.com/wGGX1v4NBi — FOX Sports (@FOXSportsnl) 28 mei 2017

Bij harde wedstrijden horen vaak kaarten. In dit geval een rode voor Derrick Luckassen, die geen andere mogelijkheid ziet om de doorgebroken Gyrano Kerk te stoppen.

Luckassen krijgt de rode kaart na de overtreding op Kerk. AZ moet verder met tien man. #utraz https://t.co/DL3kmv35Q5 pic.twitter.com/93ljg66NPC — FOX Sports (@FOXSportsnl) 28 mei 2017

In de slotminuut van de officiële speeltijd kreeg Haller de kans om zijn ploeg van elf meter naar de overwinning te schieten. Hij stond oog in oog met penaltykiller Tim Krul, die erom bekend staat te proberen zijn tegenstander uit zijn concentratie te halen. Dat was vandaag niet anders.

Wat. Een. Slotfase. Sébastien Haller kan FC Utrecht Europa in schieten, maar faalt. #utraz pic.twitter.com/Aqdn0bdves — FOX Sports (@FOXSportsnl) 28 mei 2017

Roda JC - MVV

Ook in Limburg stond er veel op het spel. De thuisploeg knokte tegen degradatie terwijl de uitploeg bij winst voor het eerst in zeventien jaar weer op het hoogste niveau uit zou komen. Tel daarbij op dat het ook nog eens twee aartsrivalen zijn en je kunt voorspellen dat het er hard aan toe zal gaan.

Ook hier bleef een rode kaart niet uit. Na een uur spelen was het Nick Kuipers die kon gaan douchen.



Νικ Kuipers Red Card - Roda J.C... door bamixos

Even later ging ook Steven Pereira er hard in. Voor hem bleef het bij geel.

NEC - NAC Breda

Het andere duel om promotie/degradatie ging tussen NEC en NAC Breda. De uitploeg, die aan de ontmoeting in Breda al een 1-0 voorsprong had overgehouden, kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong door een penalty. De overtreding kwam van Lorenzo Burnet.

Even later viel de gelijkmake, opnieuw uit een penalty. Dit keer was Bart Meijers de boosdoener.

Ook in deze wedstrijd bleef de rode kaart niet uit. Invaller Mohamed Rayhi deed welgeteld tien minuten mee toen Blom hem het veld weer af stuurde.