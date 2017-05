"Als er elf Pieren op mij afkomen kan ik niks"

Het enige juiste woord voor het tweeluik tussen Roda JC en MVV is broeierig. In een dubbel treffen dat intens, maar zelden verheffend was, trok de Kerkraadse club zondag aan het langste eind. ELF was zowel in de Geusselt als in het Parkstad Limburg Stadion aanwezig en sprak enkele van de hoofdrolspelers.

Te beginnen met Benjamin van Leer. De Roda-keeper viel na het laatste fluitsignaal haast wezenloos naar de grond. In een seizoen waarin bij Roda haast niemand zich positief wist te onderscheiden, was de sluitpost uit Eindhoven een belangrijke pion, zowel buiten als binnen het veld. Hij reageert ontkennend op de vraag of Roda de handhaving aan hem te danken is. "Als er elf Pieren(benaming voor MVV'ers en Maastrichtenaren, red.) op mij alleen afkomen kan ik niks", klinkt het.

Toch heeft hij de verantwoordelijkheid wel degelijk gevoeld. "Als ik niet sterk was, gingen we het heel moeilijk krijgen." Die last viel van hem af en dat uit zich in omhelzingen met oudgedienden en medewerkers van Roda JC. Wat hij van de wedstrijd vond? "Ja, slecht, maar dat boeit me helemaal niks." Hij bonkt uit pure opluchting op de muur. Eindelijk vakantie.

In een slechte maar gelijk opgaande wedstrijd was het wegsturen van MVV-aanvoerder Nick Kuipers een cruciaal punt. Scheidsrechter Ed Janssen stuurde hem weg na het raadplegen van beelden. Even verderop in de catacomben heeft linksback Ard van Peppen daar een nuchtere analyse over. "Ik heb het niet gezien. Maar als er beelden zijn dan kun je er niet echt over discussiëren lijkt me, al zal MVV daar wel anders over denken."

Van Peppen blijft nog een jaar bij de club. "Ja, ik heb nog een contract voor een jaar en ik blijf gewoon. Daarom was vandaag ook zo belangrijk." De Delftse verdediger was op de hoogte tussen de spanningen tussen de beide clubs. "Ja, dat hoefde niemand me nog uit te leggen. Intussen weet ik hoe het werkt. Het sfeertje zit er wat sneller in."

Zo opgefokt als donderdag in Maastricht werd het niet. Er werd flink over en weer geschreeuwd. Een door Daryl Werker binnengelopen hoekschop maakte voor rust het verschil. Na de pauze zakte het niveau met de minuut verder weg. Met tien man was de formatie van Ron Elsen niet bij macht om Roda nog op de pijnbank te leggen. Daardoor blijft alles zoals het was, maar bij Roda JC moet heel duidelijk worden ingezien dat het vijf voor twaalf is. De ploeg kroop door het oog van de naald. En voor MVV? De wonden likken en verdergaan op de weg die van de roodhemden uit een op sterven na dood bolwerk heeft omgevormd tot een ploeg die ook volgend jaar om promotie kan gaan vechten.