De vijf grootste wedstrijden van Francesco Totti

Met Francesco Totti verliest AS Roma een clubicoon. Er Capitano zwaaide zondagavond af in het Olimpico, de thuisbasis van de Romeinen waar de technicus onvoorwaardelijke verering geniet. Het is haast ondoenlijk om een compilatie van hoogtepunten, doelpunten of memorabele momenten van Totti te maken. ELF Voetbal zette toch vijf wedstrijden op een rijtje.

AS Roma 3-1 Parma

Met recente geschiedenis in het achterhoofd is het haast niet voor te stellen dat andere clubs dan Juventus kampioen van Italië worden. In 2000 had SS Lazio de Scudetto voor zich opgeëist. Het kleinood zou in de Italiaanse hoofdstad blijven, maar de linten eraan waren roodgeel in plaats van blauwwit. Op de slotdag tegen Parma, destijds nog een aansprekende naam, kwam de gladiator zelf tot scoren. Ook Vincenzo Montella en Gabriel Batistuta pikten hun doelpunt mee. Dat was voldoende voor de derde landstitel van Roma. Wie had gezegd dat Totti erna nooit meer kampioen zou worden was ongetwijfeld voor gek versleten.

AS Roma 6-2 Internazionale

Tien jaar geleden werd in de Coppa Italia de finale nog over twee wedstrijden gespeeld. Nou ja, 'wedstrijden'. Totti had namelijk niet zo'n enorme zin in een finale over twee wedstrijden. En wat doe je dan? Juist, je beslist het al in de heenwedstrijd. Internazionale, destijds de ongenaakbare kampioen, kwam in de eerste minuut al achter door een goal van de meester zelf. De heenwedstrijd eindigde in 6-2 en Totti was weergaloos. Oja. De terugwedstrijd? Ja, 2-1 voor Inter in een spookachtig Giuseppe Meazza. Lekker belangrijk verder..

AS Roma 3-2 Sampdoria

Hoe lang kan je critici de mond snoeren? Best lang als je Francesco Totti heet. Totti maakte hele korte metten met suggesties dat het beste er wel af zou zijn aan het begin van het lopende seizoen. Bij het ingaan van de rust stond Roma thuis met 1-2 achter tegen de bezoekers uit Genua. Enter Totti, die als invaller aan zijn 25e(!) Serie A-seizoen begon, een met Paolo Maldini gedeeld record. Hij bediende Edin Dzeko op maat voor de gelijkmaker om vervolgens zelf in blessuretijd de winnende goal voor drie hele belangrijke punten te maken.

Frankrijk 1-1 Italië

De interlandcarrière van Totti was tot 2006 domweg teleurstellend. Een verloren finale in 2000 en daarna twee grote toernooien waarin Italië te vroeg werd geëlimineerd door mindere ploegen, met voor Totti nog de bijkomstigheid dat hij Christian Poulsen op wat speeksel trakteerde. Op het WK in Duitsland kwam alles goed. Terwijl zich in het Italiaanse voetbal tragedies op schandalen stapelden, wisten de blauwhemden zich knap af te sluiten voor alle ellende. Op karakter knokte de ploeg zich een weg langs Duitsland en Frankrijk naar de gouden beker.

SS Lazio 1-5 AS Roma

De tifosi van Lazio hadden een mooi doek voor Totti in de aanloop naar zijn afscheid bij AS Roma. Er bestond al die tijd wel degelijk wederzijds respect te midden van de technische bagage van Totti en het verbale geweld van de Laziali. De beide groepen hebben ook wel het een en ander met elkaar te verhapstukken gehad in de talrijke derby's die zijn uitgevochten. Vaker dan Totti lief was kwam Lazio daarbij als winnaar uit de bus, maar in het voorjaar van 2002 was het anders.

Als landskampioen betrad Roma het veld voor een uitwedstrijd in eigen stadion. Totti hield huis als ware hij een echte veldheer en ware het Olimpico het Colosseum. Niet met blind geschop, maar met overzicht. Montella scoorde vier doelpunten - als enige ooit in deze derby - maar de wedstrijd zal bijblijven door het grandioze slotakkoord van de kapitein. Geen woorden, niet in het Nederlands en zelfs niet in het Italiaans, doen recht aan de schoonheid van die treffer. Kijk dus zelf maar!

