Klein duimpje Excelsior presteert als grote vriendelijke reus

Op rapport... Excelsior

Excelsior leek met heel beperkte middelen een heel zwaar seizoen voor de boeg te hebben. Maar na een geweldige start, waarin ze zelfs even op de derde plek in de Eredivisie stonden, is de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag nooit echt in de problemen gekomen. Slechts vijf speelronden heeft Excelsior onder de streep gestaan, maar de laatste weken stegen de zwarthemden al heel snel naar de veilige top van het rechterrijtje.

Al met al dus een zeer knappe prestatie van Excelsior, dat met het met zeer beperkte middelen moest redden. Voor komend seizoen moet er echter opnieuw een soortgelijke puzzel worden gelegd. De huurlingen keren terug, een flink aantal contracten loopt af en enkele spelers hebben al aangegeven hogerop te willen. Slaagt Ferry de Haan er wederom in om bij Excelsior een Eredivisie-waardig elftal te creëren?



Van der Gaag maakte dit seizoen een uitstekende indruk met én bij Excelsior.

Top: Nigel Hasselbaink

De gewilde aanvaller van Excelsior bezorgde alle Feyenoord-fans een week lang stress en zorgen; was de grote uitblinker bij sowieso het verrassend goed presterende Excelsior. Met tien Eredivisie-treffers en zes assists achter zijn naam staat het neeftje van Jimmy Floyd ongetwijfeld een mooie transfer te wachten deze zomer. Hij is transfervrij: wie slaat er toe?

Flop: Leeroy Owusu

De verdediger van Ajax werd door de Amsterdammers als een groot talent gezien en hoewel hij voor Excelsior in zijn eerste wedstrijd van het seizoen meteen scoorde, werd zijn verhuurbeurt uiteindelijk geen succes. Owusu belandde op de bank, kon daar moeilijk mee omgaan en vertrok uiteindelijk buiten de transferperiode (!) terug naar Ajax, waar hij dus niet meer in actie mocht komen.



Owusu (rechts) hier weer in het Ajax-shirt. In welk shirt speelt Hasselbaink (l) komend seizoen?

Doorgebroken talent: Dogucan Haspolat

Ja, hij maakte slechts zes minuten in de Eredivisie dit seizoen. Tegen Feyenoord. Maar Haspolat ging wel de geschiedenisboeken in als de eerste speler uit de eeuw 2000 en tekende een nieuw contract op Kralingen. Hoewel de speelminuten sindsdien uitbleven, is Haspolat wel degelijk in zekere zin doorgebroken.

Verrassing: Anouar Hadouir

De routinier van Excelsior had altijd de naam van een 'moeilijke jongen', maar in Rotterdam weten ze inmiddels wel beter. Hadouir kwam zeer verrassend naar Excelsior en hoewel hij lang niet altijd speelt, is hij wel enorm belangrijk in de selectie van Van der Gaag. Die rol bevalt hem zelfs zo goed dat hij zijn contract heeft verlengd!



Hadouir en Haspolat blonken beide op hun eigen manier uit dit seizoen voor Excelsior.

Topscorers:

1. Nigel Hasselbaink 10 goals

2. Stanley Elbers 8 goals

3. Hicham Faik 4 goals



Assists:

1. Nigel Hasselbaink 6 assists

2. Kevin Vermeulen 5 assists

3. Luigi Bruins 4 assists

3. Fredy 4 assists

Grootste zege: Excelsior 4-1 SC Heerenveen, Excelsior 3-0 Feyenoord

Grootste nederlaag: Roda JC 4-0 Excelsior, Heracles Almelo 4-0 Excelsior