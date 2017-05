Het ballenmeisje: Lucía Rubio

Zaterdag valt de laatste grote beslissing van dit seizoen. In Cardiff bestrijden Real Madrid en Juventus elkaar in de finale van de Champions League. De hoop van de Italiaanse landskampioen is gevestigd op Paulo Dybala. Een mooie aanleiding om een scharrel van hem in de schijnwerpers te zetten. Deze keer is ons ballenmeisje... Lucía Rubio.

Het 23-jarige Argentijnse fotomodel is immers niet de officiële vriendin van de goalgetter, die in de kwartfinale van het miljardenbal tegen FC Barcelona de show stal. Sinds ruim twee jaar heeft Dybala in Antonella Cavalieri een vaste liefde. Maar van haar zijn weinig spetterende foto's te vinden. In tegenstelling tot Lucía Rubio. Zij werd plotseling in maart van dit jaar verbonden aan Dybala.





Wat bleek. Tijdens het interlanduitstapje van de 23-jarige aanvaller met de Argentijnse nationale ploeg, raakte hij via Instagram in een privégesprek met Rubio. Die conversatie werd later vervolgd via WhatsApp, nadat beiden elkaars telefoonnummer uitwisselden. "Daarin was Paulo erg open over zichzelf en vertelde dat hij graag meer wilde", gaf Rubio later in een interview aan. De voorstellen van de kant van de voetballer gingen ver. Erg ver. Boze tongen beweren dat de twee het bed daarna deelden.





Volgens Rubio kwamen ze elkaar tegen op een bowlingbaan en was daar al eerder een contact ontstaan en moest er niets achter de intieme app-berichten worden gezocht. Ze kenden elkaar uit hun gezamenlijke jeugd, die zich in Córdoba afspeelde. Meer niet. Of de twee nog steeds contact hebben, is niet bekend. De voetbalwereld is niet onbekend voor Rubio, die eerder een relatie aanknoopte met Mauricio Isla. De Chileense international stond tot vorig jaar zomer ook onder contract bij Juventus.





Rubio werd in Argentinië op zeventienjarige leeftijd ontdekt in het programma Resto del Mundo, dat werd opgenomen in Del Libartador. Een klein dorp in de nabijheid van Córdoba. De serie, in Argentinië gepresenteerd door Iván De Pineda en uitgezonden op Canal 13, leverde haar diverse castingopdrachten op. In Jorge Zonzini nam ze zelfs een eigen manager in de hand.



In Argentinië kreeg ze daarna een rol als de bloedmooie sidekick van journalist Fabián Doman in diens ochtendprogramma Nosotros a la mañana. Een rol die ze nog steeds invult, waarbij ze het nieuws verzamelt en tussendoor aan het woord komt om de kijker bij te praten over actuele kwesties.



Inmiddels kent Argentinië en Spanje ook haar lijf. In september 2016 brak ze een record door als eerste Argentijnse ooit zowel de cover te sieren van Playboy Argentina als het Spaanse tijdschrift Interviú. Inclusief niets verhullende foto's. Het interview in het Argentijnse medium kreeg als onderkop 'Amor de primavera' (liefde van de lente) en die in Spanje 'De villa miseria a las pasarelas' (ellende aan de catwalks dorp), waarin ze direct enkele controversiële uitspraken deed.





Haar social media kreeg de afgelopen periode door de affaire met Dybala een flinke boost. Zo heeft ze op Instagram inmiddels ruim 40.200 volgers. Haar account is te vinden onder @rubioluli. Het aantal volgers zal aanstaande zaterdagavond zeker toenemen als Dybala een belangrijke rol zal spelen in de belangrijkste voetbalwedstrijd van het jaar en Juventus aan het einde van de avond met de Cup met de Grote Oren in de hand staat. Alvast veel kijkplezier!