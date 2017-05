Advocaat en de KNVB: relletjes, ruzies en comebacks

In zijn eerste periode is Advocaat slechts assistent. Eerst van Rinus Michels, later van Leo Beenhakker die de job overneemt van De Generaal. Michels kampt met gezondheidsproblemen. Voor Advocaat is het overigens een deeltijdbaan, want de coach is op dat moment ook werkzaam bij FC Haarlem en SVV. Een heel groot succes worden de samenwerkingen niet: in de dubbele confrontatie met België gaat het nog voor het wereldkampioenschap mis. Georges Grün kopt de winnende binnen en zorgt er voor dat Oranje niet naar het WK van 1986 gaat.

Toch volgt er niet veel later een nieuwe samenwerking. Van 1990 tot 1992 is Advocaat wederom de assistent van de inmiddels opgeknapte Michels. Ditmaal verloopt de samenwerking een stuk beter, want het Nederlands elftal haalt op het EK van 1992 de halve finales. Daarin is Denemarken na strasfschoppen te sterk. Marco van Basten mist de allesbeslissende penalty. Toch mag Advocaat blijven. Sterker nog: hij wordt bondscoach en neemt Rinus Israël mee als assistent. "Van Advocaat, die ook veel clubs heeft gehad, hoorde ik dat het bij de KNVB leuk werken is", glimlacht ijzeren Rinus.

Samen met Advocaat beleeft Israël een achtbaan doorheen emoties. Van Basten valt zwaar geblesseerd uit, lijkt het WK toch te halen, maar moet op het laatste moment afhaken. Ruud Gullit, anno 2017 aangesteld als assistent van De Kleine Generaal, weigert deelname aan het WK 1994 in de Verenigde Staten. Hij laat zich laagdunkend uit over de speelstijl van Oranje en besluit om niet mee te gaan. Een roerige periode wordt afgesloten in de VS met de kwartfinales. Brazilië (3-2) is te sterk en kroont zich later dat toernooi tot wereldkampioen. Eind 1994 vertrekt Advocaat voorlopig bij de KNVB om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij PSV.



Dick Advocaat in zijn eerste termijn als hoofdcoach van de KNVB.

Doorbraak

Hoe sympathiek Advocaat ook overkomt, zijn periodes bij de KNVB bestaan toch ongewild uit bijzonder veel relletjes. Want ook als hij in 2002 de opvolger wordt van Louis van Gaal draait lang niet alles soepel. Hoewel de poulefase prima verloopt, moet er een play-off worden gespeeld met Schotland om het EK te halen. Dat is de grote doorbraak van Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart in Oranje, die in de return van het met 1-0 verloren duel in Schotland het voortouw nemen en Oranje naar een 6-0 zege leiden.

Dus maakt Oranje zich in 2004 op voor het EK. Doordat Tsjechië in de laatste poulewedstrijd van Duitsland wint, plaatst Oranje zich in een lastige poule onverwacht voor de kwartfinales waarin Zweden na strafschoppen aan de kant wordt gezet. De beruchte wissel van Arjen Robben, die heel Nederland in vuur en vlam zet, is dan al achter de rug en lijkt te zijn vergeten. Als het Nederlands elftal in de halve finales tegen Portugal strandt en Advocaat opnieuw onder druk komt te staan, komt ook de wissel echter weer ter sprake. De wegen van Adovcaat en Oranje scheiden opnieuw. Opnieuw zonder hoogtepunt.

Ook de relatie met assistent en bezoemvriend Willem van Hanegem is verziekt. De Kromme maakt op de persconferentie duidelijk dat hij Advocaat 'zou neerslaan' als die Robben opnieuw op een dergelijke wijze zou wisselen. Veel later geeft Advocaat af op de rol die Van Hanegem had vervuld tijdens het betreffende EK. De vriendschap tussen beide is verloren gegaan in de vierde periode van Advocaat bij de KNVB.



Advocaat en Van Hanegem hier nog gemoedelijk samen in de dug-out van het Nederlands elftal.

Relletje

Ook de vijfde termijn van Advocaat eindigt met een rel. In 2016 gaat hij, na het succesvol helpen van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord, Danny Blind ondersteunen in zijn werkzaamheden als bondscoach van Oranje. Waar Advocaat rust en ervaring moet toevoegen in een extreem roerige periode, komt daar niets van terecht. Als een paar maanden later de geldkraan en de sportieve uitdaging van Fenerbahçe langskomt, is Advocaat alweer gevlogen. Het komt hem op veel kritiek in Nederland te staan.

Toch is het vertrouwen in Advocaat dusdanig groot dat nog geen jaar later na het ontslag van Danny Blind de KNVB voor de zesde keer uitkomt bij Advocaat. Vertrokken of niet. Succesvol of niet. Relletjes of niet. In de tijd dat de onrust bij de KNVB en rondom Oranje groter is dan ooit, moet Advocaat afrekenen met het verleden. Geen relletjes of ruzies meer. Alle blikken moeten dezelfde kant uit met maar één doel: plaatsing voor het WK. Hoewel die missie uiterst moeilijk wordt, weet Advocaat wat er nodig is om het te halen. En ook wat er juist niet nodig is. Woensdagavond start het zesde en vermoedelijk laatste hoofdstuk van Advocaat bij de KNVB. Maar welk einde gaat het krijgen: een eind goed, al goed?