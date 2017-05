Ajax hoopt De Jong te verleiden tot terugkeer naar Amsterdam

Dat meldt Fotospor althans. Het Turkse medium beweert dat Marc Overmars bezig is met een rentree van de voormalig Ajacied, die inmiddels in dienst is van Galatasaray. Hoewel er ook een transfersom van circa twee miljoen euro gevraagd wordt, lijkt dat niet het grootste probleem. Als De Jong er voor kiest om naar Amsterdam te gaan, dan zal hij flink moeten inleveren op het gebied van salaris.

Nadat de international van het Nederlands elftal bij Ajax vertrok in 2006, speelde hij voor Hamburger SV, Manchester CIty, AC Milan, LA Galaxy alvorens hij naar Turkije verkaste. Met zijn 32 jaar zou hij de concurrent óf opvolger van Lasse Schöne kunnen worden die voor de nodige routine in de ploeg moet zorgen. In 2018 loopt het contract van de verdedigende middenvelder in Istanbul af.