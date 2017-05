Elia krijgt bijna zijn zin met buitenlandse transfer

Het duurt niet lang meer of Eljero Elia heeft zijn gewenste transfer naar het buitenland te pakken. Feyenoord is namelijk concreet in onderhandeling met twee Turkse clubs: Basaksehir en Fenerbahçe.

Dat meldt De Telegraaf althans. De eerst genoemde club, de huidige nummer twee van de Turkse competitie, is al langere tijd in conclaaf met de Rotterdammers over de overgang, terwijl de huidige club van Robin van Persie zich sinds afgelopen weekend ook in de strijd heeft gemeld.

Volgens het dagblad is Basaksehir op dit moment de grote favoriet om Elia, die aangaf te willen vertrekken uit Rotterdam-Zuid om nog eenmaal het avontuur aan te gaan en te willen cashen, in te lijven. Alleen als Fenerbahçe snel over de brug komt met een concreet voorstel zouden zij nog kans maken op de buitenspeler.