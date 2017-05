Duurste penalty ooit brengt Huddersfield de zilvervloot

Jaap Stam en penalty's, het blijft geen gelukkig huwelijk. De trainer van Reading zag hoe Liam Moore inspiratie opdeed uit zijn beruchte elfmeter op Euro 2000 door de bal hoog over te mikken. Mede daardoor promoveerde Huddersfield Town op Wembley. Hierdoor spelen The Terriers voor het eerst in 1972 op het hoogste niveau.

'De duurste strafschop ooit'. Zo kon de penalty van Christopher Schindler wel worden omschreven. De Duitse verdediger in het keurkorps van landgenoot David Wagner schoot de bal koeltjes binnen en bezegelde zo een onverwachte promotie. Eigenlijk was de club sinds de degradatie nooit maar in de buurt van de Premier League, maar de eerste poging was meteen raak.

Over de wedstrijd hoeft niets gezegd te worden, dat zou te veel eer zijn. Het schouwspel op Wembley stond zo stijf van de angst dat in 120 minuten minder boeiends gebeurde dan in een normale wedstrijd in 10 minuten het geval zou zijn. De penaltyserie was al snel een onvermijdelijkheid. Hoewel Huddersfield als eerste miste, werd hun doelman, de van Liverpool gehuurde Danny Ward, de held door de laatste te stoppen. Schindler maakte de zaak vervolgens kalmpjes af.

De promotie kan Huddersfield zo'n tweehonderd miljoen euro opleveren, alleen volgend seizoen en is daarmee de duurste wedstrijd in het voetbal. De Duitse play-off tussen Eintracht Braunschweig en VfL Wolfsburg, ter vergelijking, gaat om zo'n veertig miljoen. De winnaars van de twee Europese bekertoernooien krijgen daar 10 á 20 miljoen voor, terwijl promotie naar de Eredivisie NAC Breda hooguit een paar miljoen wijzer maakt.