Vijf redenen waarom we NAC graag terugzien in de Eredivisie

NAC Breda promoveerde zondag naar de Eredivisie door in de Goffert met duidelijke cijfers met NEC af te rekenen. De club keert daarmee na twee jaar afwezigheid terug in de Eredivisie onder het motto 'Breda is bevrijd'. ELF zet vijf redenen op een rijtje waarom we NAC graag terugzien!

Het avondje NAC

Een van de leukste dingen aan de Eredivisie is dat clubs enige keuze hebben in hun favoriete speelmoment. In Breda gaat de uitgesproken voorkeur uit naar voetballen op zaterdagavond. Het Rat Verlegh Stadion is op die zaterdagen onder de lichtmachten altijd erg sfeervol. Veel NAC-fans gebruiken het stadion als een soort kroeg om in te drinken om vervolgens het Bredase nachtleven in te duiken. Op zich kon dat op vrijdagavonden ook wel, maar een zaterdagavond is toch gunstiger.

Stijn Vreven

Menig Eredivisieliefhebber zal zich nog goed kunnen herinneren hoe Vreven jarenlang met zijn onooglijke voorkomen en al even onooglijke motoriek over de vaderlandse velden raasde, vooral in het shirt van FC Utrecht. De staalharde verdediger heeft het als trainer toch maar mooi voor elkaar gekregen om met een jonge ploeg de Eredivisie in te gaan. Behalve dat hij nu in een vak opgesloten staat en een nette outfit draagt, verandert er weinig.

Cyriel Dessers

De vraag is natuurlijk of Dessers het Bredase geelzwart om zijn schouders zal dragen volgend seizoen, maar tot daar meer informatie over komt gaan we daar gewoon van uit. De Belgische spits koppelt een vlotte babbel aan een gezonde portie scorend vermogen en is daarmee een aanwinst voor de Eredivisie. Promovendi vallen of staan vaak met trefzekere aanvallers. Daar hoeft NAC zich niet druk over te maken.

De derby tegen Willem II

Terwijl Gelderland zijn derby verliest, heeft Noord-Brabant er eentje bij. NAC heeft sowieso nog wel een appeltje te schillen met de Tilburgers: vorig jaar waren het tenslotte de Tricolores die ze de weg naar de Eredivisie versperden. Hoewel je waarschijnlijk geen Willem II-fan gaat vinden die het toegeeft, zullen ook zij blij zijn dat het hoogtepunt in het seizoen terug is. Zodra in juni het speelschema bekend wordt, zullen ze die potjes met rood omcirkelen.

De bieromzet

Tuurlijk, bij de andere clubs schenken ze ook heus niet alleen ranja, maar in Breda is het gerstenat een kernwaarde voor de club. Het bestuur claimt dat 95% van de bezoekers tijdens de wedstrijd twee of meer pilsjes achteroverslaat. Dat duidt erop dat er maar weinig kinderen in het stadion aanwezig zijn, of dat de GGD in West-Brabant nog het nodige werk te doen heeft.