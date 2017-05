Wie is Premier League-nieuwkomer Huddersfield Town?

De club

Huddersfield Town is een voetbalclub uit West Yorkshire. De club bestaat al sinds 1908, maar speelde laatste vijf jaar in het Championship. Daarin bekleedde Huddersfield Town een vrij anonieme rol met achtereenvolgens de negentiende, zeventiende, zestiende en negentiende plaats. Wel won de club in 1970 en 1980 het kampioenschap in de tweede en vierde Engelse divisie.

Trainer: David Wagner

Als Duits-Amerikaanse voetballer speelde David Wagner voor onder meer Eintracht Frankfurt en FSV Mainz 05. Zijn trainersloopbaan vond zijn oorsprong in 2011, toen hij het tweede elftal van Borussia Dortmund onder zijn hoede nam. Daar werd hij goede vrienden met Jurgen Klopp, de huidige manager van Liverpool. In 2015 kwam Wagner aan het roer bij Huddersfield Town. Na een dramatische eerste seizoen (negentiende) revancheerde de Duitser zich dit seizoen met een uitstekende vijfde plaats. En uiteindelijk dus Premier League-promotie.





Speelstijl

Huddersfield Town staat er onder Wagner op bekend dat het 'full-pressing' speelt en haar tegenstander graag snel onder druk zet. Net als het Reading van Jaap Stam houdt de ploeg van een verzorgde, aanvallende speelstijl.

Tenues

Huddersfield Town speelt haar thuiswedstrijden in een blauw-wit gestreept tricot, waarbij de strepen digitaal lopen. De uitwedstrijden speelde de club dit seizoen in fluorescerend geel.

Stadion

Onder meer Arsenal, Manchester United en Chelsea zullen komend seizoen moeten afreizen naar het John Smith's Stadium, dat plaats biedt aan 24.500 supporters. Voorheen heette het stadion McAlpine Stadium.