Waarom de toekomst van AZ rooskleurig is

Het was een hard gelag afgelopen weekend. FC Utrecht presteerde het vooraf als onmogelijk bestempelde. De club uit de Domstad poetste een 3-0 achterstand weg tegen AZ. AZ-trainer John van den Brom had desondanks complimenten over voor zijn team, mede door het vertoonde spel in de play-offs.

Er waren hoofdrollen weggelegd in het toetje van het seizoen voor de slimme middenvelder Joris van Overeem, en voor de makkelijk scorende spits Wout Weghorst. Maar het absolute pareltje van AZ in de laatste wedstrijden was zonder twijfel Calvin Stengs, de sierlijke buitenspeler met een timmermansoog voor vrijstaande medespelers. Twee doelpunten in het tweeluik met FC Groningen en een uitmuntende prestatie in de eerste wedstrijd tegen FC Utrecht bleken echter niet genoeg om een Europees ticket te bemachtigen.

Een deceptie, maar Nederland maakte wel kennis met een toptalent. De week werd nog mooier voor de pas achttienjarige Stengs, want hij zette zijn krabbel onder een contract tot 2022, waardoor eventuele kapers op de kust verdreven zijn. Stengs is niet het enige talent dat stevig op de deur klopt. Jong AZ-trainer Martin Haar vertelde het eerder dit seizoen al tegen ELF Voetbal: "Kijk naar de ontwikkeling van een Teun Koopmeiners, of iemand als Justin Bakker. Ik kan nog wel even doorgaan. De gevestigde namen hoeven niet direct te vrezen, maar het is een kwestie van tijd voor deze jongens op de deur kloppen."

Dat gebeurt nu dus. In de schaduw van Stengs maakte ook Jeremy Helmer een frisse indruk in de speeltijd die hem gegund werd. Zo bewees de aanvallende middenvelder over het benodigde overzicht te beschikken door Van Overeem een niet te missen kans te schenken in de thuiswedstrijd met FC Groningen. Helmer omschrijft zichzelf als een type Luka Modric. Zelfvertrouwen kan hem in ieder geval niet worden ontzegd, want de aanvallende middenvelder stond eerder dit seizoen al te trappelen om zijn kunsten te vertonen in het eerste elftal. Tegen ELF Voetbal: "Soms raakt mijn geduld wat op, maar ik wacht gewoon op mijn kans. Volgend seizoen wil ik in de Eredivisie spelen, want ik heb het gevoel dat ik dat aankan." Helmer zal niet de enige zijn, want de tijd lijkt aangebroken dat meerdere AZ-talenten niet alleen gaan ruiken aan het grote werk, maar er ook van proeven.

Nick Olij:

Nick Olij was dit seizoen de minst gepasseerde keeper van de Tweede Divisie, en heeft bovendien ervaring van verschillende Oranje-jeugdteams. In 2012 won hij zelfs de Europese titel met Onder 17. Nu Tim Krul waarschijnlijk terugkeert naar Newcastle United, en bovendien niet heeft getoond op dit moment een meerwaarde te zijn voor AZ, liggen er kansen voor Olij. Sergio Rochet kreeg in de eerste seizoenshelft weliswaar de voorkeur, maar de Uruguayaan maakte ook allerminst een onuitwisbare indruk. Een eerste seintje van een doorbraak werd gisteren al gegeven, want de Haarlemmer verlengde zijn contract met twee seizoenen.

Pantelis Hatzidiakos:

Ga er maar aanstaan: in de finale van de play-offs als jonkie de eerste penalty nemen. De Griekse Nederlander bezweek onder de druk en schoot de bal ongecontroleerd over. Dat hij als eerste moest aanleggen zegt wel iets over het vertrouwen dat de leiding in hem heeft. Voorlopig lijkt het centrale duo Ron Vlaar en Rens van Eijden echter nog niet te hoeven vrezen. De twee zijn een voorbeeld voor Hatzidiakos. Eerder tegen ELF Voetbal: "Ik praat veel met ze. Ik probeer tips van ze toe te passen op mijn spel. Het zijn vaak kleine dingetjes. Hoe je met een bepaalde situatie om moet gaan of wanneer je druk moet zetten."

Teun Koopmeiners:

Rick van Drongelen, Ferdi Kadioglu en Justin Kluivert. Zomaar wat namen die met Oranje Onder 19 kwalificatie voor het Europees kampioenschap wisten af te dwingen. Daartussen liepen twee spelers van AZ. Owen WIjndal, de linksback die inmiddels zijn debuut in het eerste al heeft gemaakt, en Teun Koopmeiners. Middenvelder van beroep. Martin Haar pikte Koopmeiners eruit om de ontwikkeling van zijn Jong AZ te illustreren. "Hij begon wel in de beloften, maar speelde ook nog veel voor onze Onder 19. Nu is hij een vaste waarde bij mij en zit hij vast bij het Nederlands elftal."

Guus Til:

Een al iets bekendere naam, want Guus Til heeft al tien wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Daarin maakte hij twee doelpunten, waaronder bij zijn debuut tegen PEC Zwolle. De middenvelder, die in zijn eerste levensjaren in Afrika woonde, werd op zijn zeventiende nog bijna weggestuurd uit de opleiding. Maar nu, een paar jaar later, wordt het harde werk uitbetaald met speeltijd in het eerste elftal.

Myron Boadu:

Myron Boadu wordt gezien als het absolute toptalent uit de jeugdopleiding van AZ. Zo goed zelfs dat Ajax en Arsenal werden genoemd als clubs die hem wilden overnemen. Boadu bleef uit de greep van de grotere ploegen, want begin mei signeerde de spits een contract tot 2020. Pas net zestien, maar al met vertrouwen reppend over een kans in het eerste elftal. Bij Jong AZ liet Boadu in ieder geval zien uit het juiste hout gesneden te zijn, want nog op zijn vijftiende betoverde hij de supporters met zijn spel. De teller zou uiteindelijk eindigen op zes doelpunten in negen wedstrijden.

Thijs Oosting:

Thijs Oosting verkaste afgelopen zomer van FC Emmen naar AZ, maar van een aanpassingsperiode moest de middenvelder niets weten. Oosting is de zoon van Mister Emmen, Joseph Oosting. De verwachting is dat zijn zoon het verder gaat schoppen, want Thijs kwam inmiddels al uit voor Oranje Onder 17 en maakte een uitstekende indruk in zijn eerste jaar bij AZ. Met Oranje speelde hij het EK Onder 17, waarin hij in de poulewedstrijd tegen Noorwegen een assist gaf.