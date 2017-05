Naby Keïta: type Kanté met een vleugje Modric

Het is een uitstekende vraag voor een voetbalquiz: wie was de speler waarvoor Liverpool het meeste geld over had in de clubhistorie? Het antwoord: Andy Carroll, al is niet elk medium het unaniem met elkaar eens, ook Christian Benteke of Sadio Mané worden weleens aangeduid als duurste spelers uit de Liverpool-geschiedenis. Carroll kwam destijds tegelijkertijd naar de havenstad met Luis Suárez. Waar de Uruguayaan sindsdien alsmaar beter is geworden, speelt de Engelse spits nu voor West Ham United en gaat hij in Liverpool de boeken in als een van de grootste miskleunen uit de geschiedenis.

Maar het antwoord Carroll staat onder druk, want Liverpool en trainer Jürgen Klopp in het bijzonder hebben zich voorgenomen het record te verbreken. Naby Keïta moet het middenveld van Liverpool in de juiste balans brengen. Liverpool mist een ideale balafpakker in de trant van N'Golo Kanté, de functie die Keïta moet gaat vervullen volgend jaar. Kanté is een maatstaf geworden in de Premier League. Zijn oude club Leicester City stond aan de rand van de afgrond na het vertrek van de Fransman, en bij Chelsea groeide hij uit tot voetballer van het jaar in de Premier League. Om een type Kanté toe te voegen aan de selectie heeft Liverpool nu naar verluidt vijftig miljoen pond over voor Keïta.

The Reds heeft niet als enige haar pijlen gericht op de 22-jarige middenvelder, want in een eerder stadium meldden ook Bayern München en Manchester City zich in de race. Waar de hoofdpersoon zelf niet graag over geruchten praat, werd snel duidelijk dat in ieder geval een van deze opties afvalt. Volgens Leipzig Volkszeitung, een lokale krant, heeft Keïta namelijk een transferverbod naar Beieren in zijn contract staan.

Keïta wordt vaak vergeleken met Kanté:

Kanté Keïta Intercepties gemiddeld per wedstrijd 2.37 2.65 Passes gecompleteerd % 89 81 Gewonnen duels % 40,7 42,9 Opruimingen onder druk gemiddeld per wedstrijd 1.29 1.10 Blocks gemiddeld per wedstrijd 0.11 0.23

Naby Keïta komt ter wereld op 10 februari 1995 en heeft met zijn 22 jaar dus nog een hele toekomst voor zich. Achttien jaar later laat hij zijn vaderland Guinee achter zich om zijn geluk te beproeven in Europa, bij het Franse FC Istres in Ligue 2. Daar doet hij het in z'n eerste seizoen dusdanig goed dat Red Bull Salzburg na een jaar op de stoep staat. Slechts twee jaar heeft hij nodig om zich tot Oostenrijks voetballer van het jaar te laten kronen. Een logische vervolgstap is de Bundesliga, naar de grote broer Red Bull Leipzig.

Het aanpassingsvermogen van Keïta is ongekend, want het heeft er alle schijn van dat het ook bij slechts één jaartje Duitsland blijft. De weg van de Guinees loopt loodrecht naar de top. Leipzigs technisch directeur Ralf Ragnick kent geen enkele twijfel over zijn groeilbriljant. "Naby is een buitengewone speler die bij elke club in de Europese top zou kunnen voetballen." Dat denkt Jürgen Klopp dus ook en het is de Duitser er dan ook alles aan gelegen Keïta naar Anfield te halen. Met Kanté in het achterhoofd, maar Keïta is meer dan dat, want het sportmedium ESPN noemde hem al eens een combinatie tussen Kanté, Franck Ribéry en Luka Modric. Dat belooft wat.