Esm: Aubameyang pakt plek drie definitief voor neus Dzeko weg

Die strijd is nu ook beslist. Pierre-Emerick Aubameyang mag het laatste stapje van het erepodium innemen. De enige bedreiger, Edin Dzeko, strandde in zijn jacht op 29 doelpunten. Twee te weinig om Aubameyang op het podium te vergezellen en drie te weinig om hem ervan af te stoten. De boomlange Bosniër scoorde wel. Hij maakte de 1-1 tijdens de thuiswedstrijd van AS Roma tegen Genoa. De hoofdstedelingen wonnen het slotduel in de Serie A met 3-2 overigens nog wel.



De 38e en laatste speeldag in de Serie A zorgde voor nog enkele lichte verschuivingen in de top tien. Napoli versloeg Sampdoria buitenhuis met 2-4, waarbij de vier doelpuntenmakers juist ook de vier spelers waren die de clubtopscorerslijst aanvoeren. En als gevolg daarvan allemaal stijgen in het klassement. Dries Mertens klom naar plek zeven door diens 28e doelpunt en Lorenzo Insigne naar de 24e plaats na diens 18e voltreffer.





Andrea Belotti tikte Cristiano Ronaldo nog net aan, waardoor de Portugese stervoetballer van Real Madrid voor het eerst sinds acht jaar buiten de top tien eindigt. Belotti zorgde zondag in de doelpuntrijke slotwedstrijd tegen Sassuolo (5-3) voor de laatste treffer van zijn werkgever Torino. Hij eindigde daardoor met 26 treffers op de tiende plaats. Eén goal meer dan Cristiano Ronaldo en ook Anthony Modeste en Romelu Lukaku.



Nicolai Jörgensen, de topscorer uit de Eredivisie, zakte inmiddels weg naar plek 39. De centrumspits van Feyenoord kan geen punten meer sprokkelen en zag onder meer Alejandro Gómez en Vágner Love voorbijkomen in het klassement. Ricky van Wolfswinkel duikelde naar positie nummer 41. Volgende week zal het eindklassement van de ESM Gouden Schoen bekend zijn. Er zijn nog vier competities niet beëindigd, die nog voor kleine verschuivingen kunnen zorgen. Oekraïne, Zwitserland en Turkije kennen immers een factor van anderhalf, terwijl de topscorer van de Macedonische league (met factor 1) zich nog als nieuwe binnenkomer kan aandienen.



De Gouden Schoen is een initiatief van de ESM, de Europese samenwerkingsorganisatie van vijftien (sport)dagbladen en -tijdschriften. Ook ELF Voetbal is lid. Het overzicht van de Gouden Schoen wordt door ondergetekende bijgehouden op de burelen van ELF Voetbal.



ESM Gouden Schoen 2016/'17

Datum: 29 mei 2017



1. Lionel Messi (FC Barcelona) 37 x 2 = 74

2. Bas Dost (Sporting Clube de Portugal) 34 x 2 = 68

3. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 31 x 2 = 62

4. Robert Lewandowski (FC Bayern München) 30 x 2 = 60

5. Harry Kane (Tottenham Hotspur) 29 x 2 = 58

Edin Džeko (AS Roma) 29 x 2 = 58

7. Dries Mertens (SSC Napoli) 28 x 2 = 56

Luis Suárez (FC Barcelona) 28 x 2 = 56

9. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) 35 x 1,5 = 52,5

10. Andrea Belotti (Torino FC) 26 x 2 = 52

11. Romelu Lukaku (Everton FC) 25 x 2 = 50

Anthony Modeste (1.FC Köln) 25 x 2 = 50

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 25 x 2 = 50

14. Gonzalo Higuaín (Juventus) 24 x 2 = 48

Mauro Icardi (Internazionale) 24 x 2 = 48

Alexis Sánchez (Arsenal) 24 x 2 = 48

17. Ciro Immobile (SS Lazio Roma) 23 x 2 = 46

18. Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) 28 x 1,5 = 42

Timo Werner (RasenBallsport Leipzig) 21 x 2 = 42

20. Sergio Agüero (Manchester City) 20 x 2 = 40

Diego Costa (Chelsea) 20 x 2 = 40

22. Iago Aspas (RC Celta de Vigo) 19 x 2 = 38

Francisco Soares 'Tiquinho' (Vitória Guimarães SC/FC Porto) 19 x 2 = 38

24. Dele Alli (Tottenham Hotspur) 18 x 2 = 36

Lorenzo Insigne (SSC Napoli) 18 x 2 = 36

26. 'Vágner Love' Silva da Souza (Alanyaspor) 23 x 1,5 = 34,5

27. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 17 x 2 = 34

28. Marcus Berg (Panathinaikos) 22 x 1,5 = 33

29. Aritz Aduriz (Athletic de Bilbao) 16 x 2 = 32

Marco Borriello (US Cagliari Calcio) 16 x 2 = 32

Alejandro Gómez (Atalanta Bergamo) 16 x 2 = 32

Mario Gomez (VfL Wolfsburg) 16 x 2 = 32

Antoine Griezmann (Atlético Madrid) 16 x 2 = 32

Eden Hazard (Chelsea) 16 x 2 = 32

'Keita' Baldé Diao (SS Lazio Roma) 16 x 2 = 32

Joshua King (Bournemouth AFC) 16 x 2 = 32

Konstantinos Mitroglou (SL Benfica) 16 x 2 = 32

André Silva (FC Porto) 16 x 2 = 32

39. Radamel Falcao (AS Monaco) 21 x 1,5 = 31,5

Nicolai Jørgensen (Feyenoord) 21 x 1,5 = 31,5

41. Christian Benteke (Crystal Palace) 15 x 2 = 30

Jermaine Defoe (Sunderland AFC) 15 x 2 = 30

Matt Derbyshire (AC Omonia Nicosia) 20 x 1,5 = 30

Bafétimbi Gomis (Olympique Marseille) 20 x 1,5 = 30

Nikola Kalinić (ACF Fiorentina) 15 x 2 = 30

Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim) 15 x 2 = 30

Max Kruse (SV Werder Bremen) 15 x 2 = 30

Fernando Llorente (Swansea City) 15 x 2 = 30

Mohamed Salah (AS Roma) 15 x 2 = 30

Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht) 20 x 1,5 = 30

Ricky van Wolfswinkel (Vitesse) 20 x 1,5 = 30

52. Samuel Armenteros (Heracles Almelo) 19 x 1,5 = 28,5

Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen) 19 x 1,5 = 28,5

Younés Hamza (Xanthi FC) 19 x 1,5 = 28,5

Christian Gytkjaer (Rosenborg BK) 19 x 1,5 = 28,5

56. Álvaro Morata (Real Madrid) 14 x 2 = 28

José Callejón (SSC Napoli) 14 x 2 = 28

Pero Pejic (FK Kukësi) 28 x 1 = 28

Sandro Ramírez Castillo (Málaga CF) 14 x 2 = 28

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) 14 x 2 = 28

61. Seydou Doumbia (FC Basel) 18 x 1,5 = 27

Markó Futács (HNK Hajduk Split) 18 x 1,5 = 27

Kike Gomez (Europa FC) 27 x 1 = 27

Guillaume Hoarau (BSC Young Boys) 18 x 1,5 = 27

Otto John (KF Trepça'89) 27 x 1 = 27

Fedor Smolov (FK Krasnodar) 18 x 1,5 = 27

Cenk Tosun (Besiktas JK) 18 x 1,5 = 27

Enes Ünal (FC Twente) 18 x 1,5 = 27

69. Carlos Bacca (AC Milan) 13 x 2 = 26

'Rubén Castro' Martín (Real Betis Balompié) 13 x 2 = 26

Philippe Coutinho (Liverpool FC) 13 x 2 = 26

Diego Falcinelli (FC Crotone) 13 x 2 = 26

'Jonas' Goncalves (SL Benfica) 13 x 2 = 26

Sadio Mané (Liverpool FC) 13 x 2 = 26

Moussa Marega (Vitória Guimarães SC) 13 x 2 = 26

Marco Martini (SP La Fiorita) 26 x 1 = 26

Gerard Moreno (RCD Espanyol) 13 x 2 = 26

'Neymar' da Silva Santos Júnior (FC Barcelona) 13 x 2 = 26

Omar Er Rafik (FC Differdange 03) 26 x 1 = 26

Arjen Robben (FC Bayern München) 13 x 2 = 26

Jamie Vardy (Leicester City) 13 x 2 = 26

82. Samuel Eto'o Fils (Antalyaspor) 17 x 1,5 = 25,5

Riad Bajic (Konyaspor) 17 x 1,5 = 25,5

Olarenwaju Kayode (FK Austria Wien) 17 x 1,5 = 25,5

Mimoun Mahi (FC Groningen) 17 x 1,5 = 25,5

John Owoeri (BK Häcken) 17 x 1,5 = 25,5

El Arabi Hilal Soudani (GNK Dinamo Zagreb) 17 x 1,5 = 25,5

88. Evgeni Kabaev (Sillamäe Kalev) 25 x 1 = 25

Andrew Mitchell (Dungannon Swifts FC) 25 x 1 = 25

90. Deni Alar (SK Sturm Graz) 16 x 1,5 = 24

Egzijan Alioski (FC Lugano) 16 x 1,5 = 24

Florin Andone (Deportivo La Coruña) 12 x 2 = 24

Franko Andrijasevic (HNK Rijeka) 16 x 1,5 = 24

Gregoire Defrel (US Sassuolo Calcio) 12 x 2 = 24

Kasper Dolberg (AFC Ajax) 16 x 1,5 = 24

Iago Falqué (Torino FC) 12 x 2 = 24

Kevin Gameiro (Atlético Madrid) 12 x 2 = 24

Olivier Giroud (Arsenal) 12 x 2 = 24

Marek Hamsik (SSC Napoli) 12 x 2 = 24

Armin Hodzic (GNK Dinamo Zagreb) 16 x 1,5 = 24

Vedad Ibišević (Hertha BSC Berlin) 12 x 2 = 24

Willian José (Real Sociedad) 12 x 2 = 24

Bojan Kaljević (Balzan FC) 24 x 1 = 24

Azdren Llullaku (CS Gaz Metan Mediaş) 16 x 1,5 = 24

Fabio Quagliarella (UC Sampdoria) 12 x 2 = 24

Giovanni Simeone (Genoa CFC) 12 x 2 = 24

Pieros Sotirou (APOEL Nicosia FC) 16 x 1,5 = 24

Cyril Théréau (Udinese Calcio) 12 x 2 = 24