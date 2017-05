Willem II: te groot voor servet, te klein voor tafellaken

Op rapport… Willem II

Met Erwin van der Looi haalde Willem II niet direct de meest spraakmakende trainer binnen voorafgaand aan het seizoen. Maar de Huissenaar maakte van Willem II een degelijk elftal zonder grote uitschieters, maar ook zonder spelers die een dissonant waren. Met de 1-2 overwinning in de ArenA hebben de Tilburgers zelfs een doorslaggevende rol gespeeld in de titelrace.

Dat gebeurde al in de derde speelronde. Desondanks was de start van Willem II helemaal niet om over naar huis te schrijven, want in de eerste tien wedstrijden werd er slechts één keer gewonnen. De Brabanders rechtten vervolgens de rug en leken te gaan meestrijden om de play-offs plekken voor Europees voetbal, maar een slechte reeks aan het einde van het seizoen zette een streep door de Europese ambities. Van de laatste zeven duels verloor Willem II er liefst zes.

Top: Fran Sol

Met clubs als Real Madrid en Villarreal achter je naam weet je dat de verwachtingen hooggespannen zullen zijn. Direct liet Sol zien een versterking te zijn voor Willem II. Vooral zijn kopkracht in aanvallend opzicht viel op bij de Spanjaard. Uiteindelijk zou Sol tien doelpunten maken, waarvan zijn goal tegen Ajax in Amsterdam verreweg de belangrijkste was.



Flop: Branco van den Boomen

Branco van den Boomen gold in de jeugd als groot talent. Niet voor niets haalde Ajax de begaafde middenvelder op zijn zestiende weg bij Willem II. Na omzwervingen bij FC Eindhoven en sc Heerenveen keerde Van den Boomen terug op het oude nest. Maar opvallen deed hij niet, want Van den Boomen kwam, mede door een knieblessure, tot maar 525 speelminuten. Willem II huurde hem voor een jaar van de Friezen.

Doorgebroken talent: Jari Schuurman

Toegegeven: de verwachting was dat Jari Schuurman een stuk meer aan spelen zou toekomen bij Willem II. Niet alleen bij de volgers van het Nederlandse voetbal, maar ook bij Feyenoord, de club waar hij onder contract staat. In de jeugd was Schuurman al een veelscorende middenvelder en gold hij als een van de grootste talenten van de Rotterdammers. Feyenoord-kenner en opperfan Jan Boskamp was niet blij met zijn verhuur voorafgaand aan het seizoen. "Die jongen legt er zo vijftien per seizoen in." De verhuurperiode is niet helemaal uitgedraaid zoals gehoopt, maar de blonde middenvelder was toch belangrijk voor de Tilburgers. Hij scoorde twee vitale doelpunten tegen Go Ahead Eagles, waaronder de winnende in Deventer.

Verrassing: Dico Koppers

Of er een causaal verband is, is natuurlijk niet in te schatten. Maar opvallend is het wel. Nadat Dico Koppers in speelronde 26 een enkelblessure opliep, behaalde Willem II nog maar vier punten. Het was in een periode waarin de ex-speler van Ajax juist lekker in zijn vel zat. Niet als linksback, maar als een soort hangende linkeraanvaller. In die periode droeg hij met twee doelpunten en twee beslissende voorzetten zelfs bij aan een uitstekende reeks wedstrijden.

Doelpunten:

Fran Sol 10

Erik Falkenburg 5

Thom Haye 3

Jari Schuurman 3

Obbi Oulare 3

Assists:

Jordy Croux 7

Dico Koppers 2

Anouar Kali 2

Obbi Oulare 2

Grootste zege:

Vitesse-uit (0-2), Excelsior-uit (0-2), PEC Zwolle-thuis (2-0), Go Ahead Eagles-thuis (2-0)

Grootste nederlaag:

PSV-uit (5-0)