Barça-coach Valverde: kind van het huis met eigen stijlen

FC Barcelona presenteerde maandag Ernesto Valverde als de opvolger van Luis Enrique. De ervaren coach komt over van Athletic Bilbao en heeft als speler een verleden in Catalonië. Wat mogen we van hem verwachten?

Loopbaan bij Barcelona

Valverde kreeg in de zoektocht naar een nieuwe Barcelona-trainer de voorkeur boven Jorge Sampaoli (Sevilla, nu Argentijns bondscoach) en Enrique's assistent Juan Carlos Unzue. De 53-jarige Valverde is een oud-Barcelona-speler, die onder Johan Cruijff in 1989 de UEFA Cup en 1990 de Copa del Rey veroverde met de Catalanen.

Toch speelde Valverde het grootste gedeelte van zijn loopbaan voor Athletic Bilbao. Voor de Basken kwam hij in totaal 170 wedstrijden uit en scoorde daarin 44 doelpunten. Later zou Valverde als coach terugkeren bij Athletic. Eerst tussen 2003 en 2005 en later vanaf 2013 tot afgelopen seizoen. Zijn grootste succes als trainer beleefde hij echter in Griekenland. Met Olympiakos won hij drie landstitels en twee bekers.

Wat staat hem te wachten bij Barcelona?

Voorafgaand aan het nieuwe seizoen worden er bij een aantal Barcelona-spelers vraagtekens geplaatst. Waar ligt de toekomst van Lucas Digne, Jordi Alba, Jeremy Mathieu en Javier Mascherano? Zij worden allen in verband gebracht met een vertrek. Een nieuwe rechtsback is een prioriteit voor Valverde, die Real Madrid weer van de troon zal moeten stoten als landskampioen. De eeuwige aartsrivaal kan daar zaterdag ook nog de Champions League-winst aan toevoegen.





Hoe speelt Valverde?

Sampaoli leek qua speelstijl een aangewezen kandidaat om Enrique op te volgen. De Argentijn houdt van dominant, aanvallend voetbal en werd om die reden ook in verband gebracht met Oranje. Toch schroomt ook Valverde er niet voor om aanvallend te denken. De coach speelde onder Cruijff, weet wat er bij Barcelona gevraagd wordt. Valverde speelde bovendien samen met Barcelona-directeur Txiki Bergiristain en voormalig Barcelona B-coach Eusebio, die het nu zo goed doet bij Real Sociedad.

Als coach van Bilbao leerde Valverde ook andere stijlen kennen. Want onder zijn leiding speelde Athletic met een enorme intensiteit en pressing, zoals Jurgen Klopp dat graag ziet bij Liverpool en waar ook Peter Bosz een voorstander van is bij Ajax. Maar Valverde weet ook hoe te verdedigen. Dat bewees hij in 2007, toen een zeer defensief Espanyol de finale van de UEFA Cup haalde. Barcelona haalt dus een coach binnen die zich aan kan passen aan zijn ploeg, maar ook als geen ander de cultuur van zijn nieuwe club kent.