Hoe staat Oranje ervoor?

Het Nederlands elftal beleeft een rare overgangsperiode. In het Portugese Lagos bereidt Oranje zich voor op drie oefeninterlands en een kwalificatiewedstrijd, thuis tegen Luxemburg. Voorlopig doet het vlaggenschip van het Nederlandse voetbal het nog zonder bondscoach Dick Advocaat, interim Fred Grim neemt de honneurs waar op het trainingskamp in Portugal.

Het enige dat Nederland echt staat te doen is drie punten halen tegen Luxemburg, het ministaatje waar Nederland uit met 1-3 van won. Makkelijk ging het toen niet, maar de kans dat Oranje punten laat liggen is nihil. Morgen wacht er eerst nog een duel met Marokko, een op papier stuk beter elftal dan Luxemburg. Na de deceptie tegen Bulgarije is Oranje haast een scheldwoord geworden en wordt er soms gedaan of het team er niets meer van kan. Toch staat het er individueel helemaal niet zo slecht voor, want wie naar de huidige selectie kijkt ziet dat de spelers vrijwel allemaal naar behoren hebben gepresteerd bij hun club dit seizoen.

Achter de namen van de spelers staat tussen haakjes het aantal competitiewedstrijd die de speler heeft gespeeld dit seizoen.

Keepers:

Jasper Cillessen: (1)

Sergio Padt: (34)

Jeroen Zoet: (31)

Jasper Cillessen keepte afgelopen weekend eindelijk weer eens een wedstrijd. De Gelderlander mocht opdraven voor Barcelona in de gewonnen bekerfinale met Alaves. Het was weer eens een teken van leven, want de oud-Ajacied heeft in de competitie maar één wedstrijd gespeeld. Aangezien ook Sergio Padt niet direct een optie is als eerste keeper, lijkt Jeroen Zoet plaats te nemen onder lat. De keeper van PSV kende een wisselvallig seizoen met het incident in de uitwedstrijd met Feyenoord als bizar dieptepunt. Kortom, de spoeling in het doel is vrij dun.

Verdedigers:

Nick Viergever: (29)

Nathan Ake: (12)

Daley Blind: (23)

Wesley Hoedt: (23)

Bruno Martins Indi: (35)

Matthijs de Ligt: (11)

Kenny Tete: (5)

Joël Veltman: (30)

Stefan de Vrij: (27)

De meeste Oranje-verdedigers kunnen wel spreken van een succesvol jaar, in ieder geval individueel. Nathan Aké, Wesley Hoedt en Matthijs de Ligt beleefden allen hun absolute doorbraak, Bruno Martins Indi hervond zijn vorm bij Stoke City en Stefan de Vrij liet zien een blijvertje te zijn in de Europese (sub)top. Liefst vier Ajacieden werden geselecteerd door Dick Advocaat. Hoewel de Amsterdammers geen prijs wonnen, was de ontwikkeling spectaculair te noemen, ook van de defensie.

Middenvelders:

Davy Klaassen: (33)

Davy Pröpper: (34)

Bart Ramselaar: (29)

Marten de Roon: (33)

Wesley Sneijder: (27)

Kevin Strootman: (33)

Jens Toornstra: (34)

Tonny Vilhena: (29)

Georginio Wijnaldum: (36)

Stuk voor stuk draaiden de middenvelders een goede jaargang. Enkel Davy Pröpper had een lichte terugslag na zijn uitmuntende vorige seizoen. Maar of het nu Marten de Roon, Jens Toornstra of Davy Klaassen was; allemaal speelden ze naar behoren. Toch lijkt het middenvelder een natuurlijk hiërarchie te hebben, zeker nu Klaassen in ieder geval niet kan spelen tegen Marokko. De driehoek Wijnaldum-Strootman-Sneijder lijkt de meest aannemelijke optie. Alle drie spelen ze in de Europese (sub)top en alle drie waren ze dit seizoen belangrijk voor hun team. Niet alleen door middel van hun spel, maar ook vanwege hun statistieken. Wijnaldum (6 goals, 9 assists), Strootman (4 goals, 8 assists) en Sneijder (5 goals, 15 assists).

Aanvallers:

Steven Berghuis: (30)

Memphis Depay: (21)

Bas Dost: (31)

Vincent Janssen: (27)

Jeremain Lens: (25)

Quincy Promes: (26)

Arjen Robben: (26)

Net als in de vorige interlandperiode is de grote vraag: wie wordt de aanvalsleider? Bas Dost of Vincent Janssen? Met de spits van Tottenham Hotspur is het mogelijk iets meer de voetballende weg te zoeken, maar om de topscorer van Sporting Lissabon kun je eigenlijk niet meer heen. In het groene gedeelte van de hoofdstad van Portugal is Dost inmiddels uitgegroeid tot een ware publiekslieveling. Liefst 34 keer vond hij dit seizoen het net in de competitie. De doelpuntenmaker pur sang is niet de enige in bloedvorm, want ook Lens (4 goals, 11 assists), Promes (12 goals, 10 assists), Robben (13 goals, 11 assists) en Berghuis (7 goals, 6 assists) kenden op verschillende niveaus een uitstekend seizoen.

Alleen Memphis en Janssen zijn twijfelgevallen, hoewel de eerste wel weer een teken van leven heeft gegeven bij Olympique Lyon. Janssen kende een lastig eerste jaar in Engeland, maar wil voorlopig niet van opgeven weten. De oud-speler van AZ kende wel al meer lastige momenten in zijn loopbaan en is gewend er hard voor te moeten werken.