"PEC Zwolle kaapt supertalent Kean weg voor neus Ajax"

Het zit erin dat Moise Kean volgend seizoen in de Eredivisie te bewonderen is. De roemruchte Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldde al interesse van PEC Zwolle om de Juventus-spits te huren. Gerard Nijkamp, de technisch directeur van de Blauwvingers, bevestigt dat er inderdaad interesse is.

"We hebben wel met Juventus gesproken en nu gaat het weer leven in de Italiaanse media. Hij geldt als een heel groot talent en die zijn natuurlijk altijd welkom", klinkt het uit de mond van Nijkamp. Kean maakte afgelopen zondag het winnende doelpunt voor Juventus op bezoek bij Bologna en werd daarmee de eerste na 2000 geboren speler die in de Serie A een doelpunt maakte.

In Nederland is Kean wellicht een bekende naam. Met Juventus -19 was hij in het voorjaar te gast op de Toekomst, waar ze in de Youth League van de leeftijdgenoten van Juventus verloren. De aanvaller maakte klaarblijkelijk wel indruk, want er was sprake van dat Ajax hem ook zou willen huren.