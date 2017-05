De Amsterdam ArenA als het decor van de Champions League-finale

20 mei 1998. Zinedine Zidane is nog een aanvallende middenvelder van Juventus, Antoine Conte bankzitter. Raúl en Fernando Morientes een gouden duo voorin bij Real Madrid. De Champions League-finale wordt voor het eerst in de geschiedenis afgewerkt in de Amsterdam ArenA. Het decor voor de eerste en tot zaterdag enige CL-finale tussen Real Madrid en Juventus.

Het is, vor ons Nederlanders, ook een beetje het duel van Edgar Davids vs Clarence Seedorf. De clash tussen Marcello Lippi en Jupp Heynckes. Zidane, toen nog met een beetje haar, zag beide ploegen vooral kansen missen. Op het moment dat de Oude Dame een van haar vele mogelijkheden mist, baalt Zidane. Op het moment dat Real Madrid een kans verprutst, haalt hij opgelucht adem. Hoe anders zal dat zaterdagavond zijn.



In Nederland genoten we vooral van dit duel: Davids vs Seedorf.

Het is oprecht een wonder dat de eindstand slechts 0-1 in het voordeel van De Koninklijke wordt. Legio kansen worden gemist. Door beide ploegen. Een beeld dat zaterdag óók compleet anders zal zijn: Juventus is een ploeg geworden die eerder tien ballen het stadion uitrost, dan dat ze één kans weggeven. Een voetbalmachine. Aan de andere kant hebben de sluipschutters van Real Madrid dit seizoen aan één kans genoeg om te scoren. Veel kansen zullen er dus niet worden gemist.

Uiteindelijk vieren de Spanjaarden dus een feestje in de Amsterdam ArenA, die in 2007 opnieuw hoopte om de eindstrijd in het miljardenbal te mogen organiseren. Hoewel de Amsterdammers lang in de race zijn, wordt het stadion uiteindelijk afgekeurd omdat het qua toeschouwers te klein is. Uiteindelijk is het Olympisch Stadion Spyridon Louis het decor van de CL-finale, waarin Dirk Kuyt en Clarence Seedorf schitteren. Overigens is er juist tijdens dat duel veel onrust met de ticketverkoop en fans die wél of niet het stadion in mogen. De ArenA blijkt achteraf toch geschikter...

Geen Amsterdam ArenA, geen Olympisch Stadion van Athene, maar het Millennium Stadium in Cardiff is zaterdagavond het podium van de tweede Champions League-finale tussen Juventus en Real Madrid. Zidane als trainer langs de lijn. Massimiliano Allegri tegenover hem. Geen Nederlanders op het veld. Wat wordt ditmaal de uitslag?

Opstelling Juventus (3-5-2), onder leiding van Marcello Lippi: Angelo Peruzzi; Moreno Torricelli, Mark Iuliano, Paolo Montero; Angelo Di Livio, Didier Deschamps, Edgar Davids, Gianluca Pessotto, Zinedine Zidane; Filippo Inzaghi en Alessandro Del Piero

Opstelling Real Madrid (4-4-2), onder leiding van Jupp Heynckes: Bodo Illgner, Christian Panucci, Manuel Sanchís, Fernando Hierro, Roberto Carlos; Fernando Redondo, Christian Karembeu, Clarence Seedorf, Raúl; Fernando Morientes en Predrag Mijatović