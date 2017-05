Het moeilijke seizoen van PEC Zwolle

Op rapport... PEC Zwolle

Ron Jans was met PEC Zwolle drie jaar lang een stabiele middenmoter in de Eredivisie, maar in het laatste jaar kwam de trainer opeens in noodweer. Een matige selectie bracht de Zwollenaren in de problemen. Sterker nog: als PEC op de voorlaatste speeldag met tien man niet had gewonnen van SC Heerenveen, was de formatie van Jans de nacompetitie ingegaan.

Zo ver kwam het echter niet en dus werd het laatste seizoen van Jans op goede wijze afgesloten, met een passend en eervol afscheid. Na dit seizoen wacht voor Zwolle een nieuwe start: een nieuwe trainer en ook een selectie die er flink anders uit zal zien als dit seizoen. Hoe gaat de periode na Jans eruit zien in het MAC³PARK stadion?



Jans stopt als trainer van PEC Zwolle, gaat niet bij de KNVB werken. Wat wordt het wel?

Top: Dirk Marcellis

Deze sterke centrale verdediger zal je niet snel kampioen maken, maar Marcellis is bij PEC wel uitgegroeid tot een hele degelijke waarde achterin. Ook in mindere tijden kan je op hem rekenen en doet hij geen gekke dingen of pakt hij onnodige kaarten. Desondanks was er geen grotere club geïnteresseerd en verlengde hij zijn aflopende contract afgelopen week in Overijssel alsnog.



Flop: Hervin Ongenda

Werd met veel bombarie binnengehaald in de winterstop en tekende een contract voor liefst 3,5 jaar. Tot dusver speelde hij slechts 58 minuten en verbruikte hij bij de technische staf al zijn krediet met zijn slechte gedrag. Kan John van 't Schip hem nog redden of zal hij Nederland deze zomer alweer verlaten?



Marcellis was in het PEC-shirt succcesvoller dan in het NAC-shirt, bij Ongenda was het met PSG juist andersom.



Doorgebroken talent: Django Warmerdam

Verdedigend liet de Ajax-huurling nog weleens een steekje vallen, maar aan de bal en vooral op het middenveld was Warmerdam een uitstekende, multifunctionele kracht voor PEC Zwolle. Zijn goede spel viel ook FC Groningen op, die de linkshalf snel binnenloodste voor er andere gegadigden waren.



Verrassing: Anass Achahbar

Dat Achahbar een maatje te klein was voor het eerste van Feyenoord, dat was onderhand wel duidelijk. Maar de man die in Rotterdam-Zuid af en toe schitterende goals maakte, had voor PEC wel van grotere waarde kunnen zijn dan hij uiteindelijk bleek. Dat viel echter tegen en dat mag toch wel verrassend worden genoemd.



Warmerdam speelt komend seizoen sowieso ergens anders. Hoe zal dat voor Achahbar zijn?

Topscorers:

1. Queensy Menig 9 goal

2. Nicolai Brock-Madsen 7 goals

3. Youness Mokhtar 4 goals

3 Django Warmerdam 4 goals

Assists:

1. Ryan Thomas 5 assists

1. Django Warmerdam 5 assists

3. Danny Holla 4 assists

Grootste zege: Excelsior 0-2 PEC Zwolle, PEC Zwolle 3-1 Go Ahead Eagles, PEC Zwolle 2-0 NEC, PEC Zwolle 3-1 Vitesse, Go Ahead Eagles 1-3 PEC Zwolle

Grootste nederlaag: PEC Zwolle 0-4 PSV, Ajax 5-1 PEC Zwolle, PEC Zwolle 0-4 FC Groningen, FC Groningen 5-1 PEC Zwolle