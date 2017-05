Deze trainers zitten momenteel zonder club

Frank de Boer

Met vier titels in zijn eerste vier seizoenen bij Ajax begon de trainersloopbaan van Frank de Boer veelbelovend. Zijn avontuur in Milaan was echter wat minder succesvol. Na een slechte seizoenstart werd De Boer ontslagen bij Inter en sindsdien zit hij zonder club. Wat zijn volgende uitdaging zal zijn is nog niet bekend, maar Club Brugge lijkt een serieuze optie.

Claudio Ranieri

De voetbalwereld reageerde geschokt toen Claudio Ranieri, de man die met Leicester City een van de grootste stunts uit de voetbalgeschiedenis neerzette, in februari op straat werd gezet. Zelf heeft hij onlangs nog aangegeven graag weer aan de slag te gaan bij een Europese club.

David Moyes

David Moyes kende de afgelopen jaren weinig successen. Als opvolger van Sir Alex Ferguson faalde hij in Manchester, onder andere door kwalificatie voor de Champions League mis te lopen. Ook zijn verblijf bij Real Sociedad werd geen succes, de ploeg stond op een twaalfde plaats en dat was voor de Spaanse club reden genoeg om hem te ontslaan. De Schot belandde bij Sunderland, maar degradeerde met de ploeg uit de Premier League. Ditmaal diende hij zelf zijn ontslag in en zo zit Moyes nu opnieuw zonder club.

Clarence Seedorf

Toen Clarence Seedorf uitgevoetbald was kwam hij aan het roer te staan bij AC Milan, de club waar hij als speler tien jaar onder contract stond. Daar vielen de resultaten tegen en zodoende vertrok hij weer. Een kort avontuur in China volgde, maar inmiddels zit de oud-Ajacied alweer een jaar zonder club. Onlangs gaf hij in gesprek met TalkSport nog aan graag in Engeland te werken. De kans is dus aanwezig dat we hem volgend seizoen in de Premier League of Championship zullen zien.

Fred Rutten

Op de laatste speelronde van seizoen 2014/15 gaf Feyenoord de derde plek nog weg. De Rotterdammers moesten de play-offs in, maar deden dat zonder trainer Fred Rutten. Hij zocht zijn heil bij Al-Shabab in de Verenigde Arabische Emiraten, maar werd daar na een half jaar weer weggestuurd. Sindsdien is de trainer clubloos.

Roger Schmidt

Een 6-2 nederlaag tegen Borussia Dortmund betekende het einde voor Roger Schmidt bij Bayer Leverkussen. Twee seizoenen op rij slaagde hij erin de club naar de Champions League te loodsen, maar op het moment van ontslag moest de ploeg het doen met een teleurstellende negende plek. De functie van bondscoach van het Nederlands elftal sloeg hij vervolgens af, en dus zit de vijftigjarige Duitser nog altijd zonder club.

Thomas Tuchel

En sinds vandaag dus ook Thomas Tuchel. De man die bij Borussia Dortmund Jürgen Klopp opvolgde werd vorig jaar nog tweede met de club, maar moest dit jaar naast Bayern München ook RB Leipzig voor zich dulden. De 43-jarige oefenmeester verlaat Dortmund nog wel met een prijs: deze week won hij nog de Duitse beker.