Chapecoense schrijft een halfjaar na de vliegramp opnieuw geschiedenis

Op 29 november 2016 overkwam het Braziliaanse Chapecoense het ergste dat een voetbalclub kan gebeuren. Onderweg naar Colombia, waar de club voor het eerst in de historie de finale van de Copa Sudamericana zou spelen, stortte het vliegtuig dat de selectie vervoerde neer. De voetbalwereld reageerde geschokt. Nu, een half jaar later, staat de ploeg voor het eerst in de clubhistorie bovenaan in de Braziliaanse competitie.

Chapecoense kwam lange tijd in de Braziliaanse Série C uit, maar zette vanaf 2012 de weg omhoog in. In dat jaar promoveerde de club naar de Série B, om een jaar later opnieuw te promoveren en zo in de hoogste competitie te spelen. Hier wist de ploeg zich te handhaven en daarnaast plaatste de ploeg zich twee keer voor de Copa Sudamericana, een toernooi voor teams uit Zuid-Amerika, te vergelijken met de Europa League.

De tweede deelname van Chapecoense aan het toernooi was er een om niet te vergeten, in eerste instantie in positieve zin. De ploeg versloeg onder andere het Argentijnse San Lorenzo en bereikte zo de finale. Het werd gezien als een van de grootste prestaties uit de clubhistorie.

Het slotstuk kwam er echter nooit van. Onderweg naar Medellín, waar de finale gespeeld zou worden, stortte het vliegtuig dat de selectie vervoerde neer. Aan boord: 22 spelers, 28 mensen van de staf, 22 journalisten en negen bemanningsleden. Slechts vijf mensen overleefde de crash.

Nieuw begin

Na een periode van rouw begon een periode waarin de club opnieuw moest worden opgebouwd. Het nieuwe team was een combinatie van jeugdspelers en huurlingen, onder leiding van de ervaren trainer Vágner Mancini. Hij had een belangrijke rol in het samenstellen van de selectie. En in het succes dat volgde.

Van alle clubs in Brazilië speelt uitgerekend Chapecoense dit seizoen de meeste wedstrijden. De ploeg komt in zeven competities uit, waaronder de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. Atlético Nacional, de tegenstander in de Copa Sudamericana-finale die nooit gespeeld werd, schonk Chapecoense de beker en zo kwalificeerde de ploeg zich voor dit toernooi. Met zeven punten in zes wedstrijden werd Chapecoense derde in de poule. Niet genoeg om de volgende ronde van de Copa Libertadores te halen, maar wel genoeg om door te stromen naar de Copa Sudamericana.

In het Campeonato Catarinense, het kampioenschap van de Braziliaanse staat Santa Catarina, pakte Chapecoense de eerste prijs sinds de crash. Geheel verrassend was het niet: in de competitie doen veel ploegen mee die in lagere Braziliaanse competities uitkomen. Toch was het afwachten hoe Chapecoense zou presteren, vlak na het drama. Hoewel het niet de grootste prijs is, was het in vele opzichten een belangrijke voor de ploeg.

Een andere belangrijke competitie waar Chapecoense dit seizoen in uit komt is natuurlijk de Braziliaanse Série A. En daar heeft de ploeg nu, een half jaar de vliegramp, al historie geschreven. Voor het eerst in de clubgeschiedenis staat de ploeg eerste in de competitie. Weliswaar na slechts drie wedstrijden spelen, maar gezien de situatie van de club een uitzonderlijke prestatie. Zo gaat Chapecoense na het drama, tegen alle verwachtingen in, gewoon door met geschiedenis schrijven.