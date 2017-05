NAC-held Cyriel Dessers: "Een geweldige ervaring"

Dat was lekker wakker worden voor Cyriel Dessers maandagochtend, misschien een kleine kater ten spijt. De beul van NEC annex held van NAC Breda schoot zijn club hoogstpersoonlijk naar de Eredivisie met een hattrick in de finale van de play-offs voor promotie/degradatie.

“ Heel mooi om meer dan twintigduizend supporters te zien feesten”

Zeven doelpunten in de vier belangrijkste wedstrijden van het seizoen voor NAC: dan kun je terugkijken op een geslaagde ontknoping. En dat seizoen was toch al zo geslaagd voor de 22-jarige aanvaller uit Leuven. Geen Belg scoorde afgelopen seizoen zo vaak (29 keer) als Dessers. En dan te bedenken dat doelpuntenmakers bij onze zuiderburen allerminst dun bezaaid zijn.

Geen wonder dat Dessers bij de festiviteiten in het middelpunt van de feestvreugde stond. "Het was een geweldige ervaring. Super om mee te maken", zegt hij in gesprek met ELF Voetbal, nog steeds in een promotieroes. "Heel mooi om meer dan twintigduizend supporters in het centrum van Breda te zien feesten."

Voor de spelersgroep duurde het feest ook na de huldiging voort. "Er was een zaal voor ons afgehuurd. En we zijn ook nog met het team op stap geweest. Of het imago van veeldrinkers op de tribunes bij NAC ook van toepassing is op de spelersgroep? Haha, de supporters hadden al een flinke voorsprong opgebouwd, maar ook door de spelers zijn wel wat drankjes genuttigd."





Terwijl transfergeruchten steeds heviger aanzwellen richt Dessers zich voorlopig vooral op de korte termijn: vakantie. "Ik vertrek later deze week naar Curaçao. Even twee weken ontspannen." Dat de supporters van NAC hem daarna nog gaan terugzien in de Eredivisie lijkt zeker, maar of dat in het geel-zwart is of een ander tenue, dat is nog maar de vraag.