'Kluivert en Dortmund zijn akkoord over transfer van 70 miljoen'

Volgens het Franse Yahoo zijn PSG en Borussia Dortmund al akkoord over een transfersom van zeventig miljoen euro. En ook de speler in kwestie heeft zijn jawoord naar verluidt al gegeven aan de Franse topclub. Die transfer levert de spits uit Gabon een aardige duit op: tien miljoen euro salaris per jaar plus een tekenbonus van zes miljoen.