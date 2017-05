Verrassende keuzes van bondscoach Fred Grim tegen Marokko

Het Nederlands elftal zal woensdagavond vermoedelijk in een opvallende opstelling beginnen aan het duel met Marokko. Zo is er in het elftal plaats voor Ajax-stand-in Kenny Tete en debutant Nathan Aké.

Dat Tete in de basis staat boven Joël Veltman is opvallend: dan is na Danny Blind, Fred Grim dus ook Dick Advocaat meer onder de indruk van de stand-in rechtsback van Ajax, dan van de eerste keuze. Daarmee kiezen ze dus allen anders dan Peter Bosz. Ook de keuze voor Aké is verrassend: hij krijgt maar zelden speeltijd bij Chelsea.

Verder gaat Marten de Roon afstand nemen van het dubieuze record van 'de speler met het minste aantal interlandminuten'. Hij geeft door zijn basisplaats die eer waarschijnlijk weer terug aan Otman Bakkel, die slechts tot zes minuten kwam - en zéér vermoedelijk dat aantal niet meer zal verbeteren.

Voorin lijken wél de verwachte namen de voorkeur te krijgen: Quincy Promes, speler van het jaar in Rusland, Bas Dost, topscorer van Portugal en Memphis Depay die in Frankrijk weer redelijk is opgeleefd en de mooiste goal van de Lique 1 maakte, beginnen.