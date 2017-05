Kevin Begois de nieuwe tweede man achter kersverse Oranje-goalie

FC Groningen gaat zich op korte termijn versterken met Kevin Begois. De transfervrije doelman die de laatste jaren onder contract stond bij PEC Zwolle moet in het noorden de nieuwe tweede keeper worden achter de kersverse Oranje-goalie Sergio Padt.

Dat meldt RTV Oost althans. Omdat Theo Zwarthoed (ex-Go Ahead Eagles) en FC Groningen niet tot een akkoord zijn gekomen, is de middenmoter van de Eredivisie dus overgeschakeld naar de Belgische keeper.

Eerder kwam Begois uit voor KV Mechelen, Roda JC, VVV-Venlo, Helmond Sport, FC Den Bosch en PEC Zwolle. Hoewel hij in Overijssel het laatste seizoen geen basisplaats meer had, speelde hij in de vier jaar onder Ron Jans wel een belangrijke rol.