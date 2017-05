'Sánchez kiest voor Bayern na WhatsAppberichten Vidal'

Een transfer van Alexis Sánchez naar Bayern München is in de maak. Arturo Vidal, middenvelder bij Bayern en ploeggenoot van Alexis bij het Chileense elftal, heeft de aanvaller van Arsenal via WhatsApp overtuigd om naar Duitsland te komen.

Althans, als we Chileense journalisten mogen geloven. Vidal vertelde aan de Chileense pers dat hij Sánchez druk aan het overtuigen is voor een transfer naar Bayern München. Het is volgens Vidal een uitgelezen mogelijkheid voor zijn landgenoot om bij één van de beste clubs ter wereld te tekenen. The Gunners moeten Sánchez naar alle waarschijnlijkheid deze zomer nog verkopen. De Chileense aanvaller weigert zijn contract in Londen te verlengen.