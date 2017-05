Samenvatting: Nederland wint 'derby' tegen Marokko (1-2)

Dankzij doelpunten van Quincy Promes en Vincent Janssen stond na 68 minuten een 0-2 tussenstand op het scorebord. Jongeling Matthijs de Ligt pakte twee minuten later een rode kaart, waarna Mbark Boussoufa de eretreffer binnenwerkte. Het was direct het slotakkoord van de wedstrijd: 1-2.





Quincy Promes gooide de heupen los na zijn mooie treffer



'Derby'

Het was een speciale wedstrijd voor zowel het Nederlands als het Marokkaans elftal. Bij de selectie van bondscoach Hervé Renard waren meerdere bekende gezichten van de partij. Zo zijn Yassine Ayoub (FC Utrecht), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Mimoun Mahi (FC Groningen) en Sofyan Amrabat (FC Utrecht) allen actief in de Eredivisie. Alleen El Ahmadi mocht vanaf de aftrap starten. Ook Nordin Amrabat en Manuel da Costa hebben een verleden in de Nederlandse competitie.



De vier Eredivisionisten zijn niet de enige 'Nederlanders' met een Marokkaans paspoort. Als iedere speler met een dubbele nationaliteit dezelfde keuze als de spelmaker van Ajax had gemaakt, zou de opstelling van Marokko er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:



Doel: Munir

Verdediging: Mehdi Benatia, Manuel da Costa, Achraf Lazaar

Middenveld: Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi, Ibrahim Afellay, Abdelhak Nouri

Aanval: Nordin Amrabat, Anwar El Ghazi, Sofiane Boufal





Verschillende Eredivisionisten kwamen elkaar vandaag tegen



De overwinning op Marokko betekent een goede generale met het oog op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg van 9 juni. Over vijf dagen speelt Oranje nog een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust. Het Nederlands Elftal staat er niet bijster goed voor in de race naar het WK van 2018.





Winst Gelijk Verlies Punten Frankrijk 4 1 0 13 Zweden 3 1 1 10 Bulgarije 3 0 2 9 Nederland 2 1 2 7 Wit-Rusland 0 2 3 2 Luxemburg 0 1 4 1



De samenvatting van de wedstrijd tegen Marokko:



Morocco vs Netherlands 1-2 All Goals and... door jackeddine