De zoektocht naar de nieuwe Vincent Janssen begint weer

Hij blijft ondanks een reserverol bij Tottenham Hotspur onomstreden in de spits van het Nederlands elftal: Vincent Janssen. Bij AZ krijgt de zoektocht naar de juiste opvolger deze zomer een vervolg. Een seizoen pijn lijden geeft weer dat de nieuwe Janssen nog niet is opgestaan.

AZ gooide z'n oude schoenen afgelopen zomer niet weg voordat de nieuwe binnen waren. Voordat Janssen met een overstap naar Tottenham Hotspur twintig miljoen euro opleverde, was zijn opvolger al binnen in de persoon van Wout Weghorst. Daarna kwamen ook Fred Friday en Iliass Bel Hassani nog naar Alkmaar. Na 34 speelrondes is de inbreng van dat drietal, vooral na het mislopen van Europees voetbal, discutabel.

Naam: Fred Friday

Positie: Spits

Geboortedatum: 22 mei 1995

Wedstrijden: 22 (1067 speelminuten)

Doelpunten: 5







Vooral de Nigeriaanse spits Fred Friday is dit seizoen flink tegengevallen bij het Alkmaarse publiek. De aanvaller kwam onder hoge verwachtingen over van het Noorse Lillestrøm SK. In de laatste veertien wedstrijden voor zijn oude werkgever was hij acht keer trefzeker. Maar wat hij daar in Noorwegen liet zien, zag het publiek in het AFAS Stadion nooit.

AZ betaalde 1,5 miljoen euro voor de komst van Friday. Na vijf competitieduels raakte de spits zijn basisplaats al kwijt. En daarna werd het opvallend donker in huize Friday. De twee goals tegen PSV op 4 februari 2017 bleken voor hem niet genoeg om het lichtknopje te vinden. Een basisplek bleef een zeldzaamheid.

Naam: Wout Weghorst

Positie: Spits

Geboortedatum: 7 augustus 1992

Wedstrijden: 29 (2085 speelminuten)

Doelpunten: 13







Vaak zat slofte Wout Weghorst dit seizoen van het veld met een gezicht op onweer. Dat zit in hem, lijkt wel. Die constante drang om te presteren en daar een negatieve houding aan vast plakken. AZ zag daar een kwaliteit in om het eerste elftal op sleeptouw te nemen, maar in de praktijk bleven zijn voetballende en enthousiasmerende kwaliteiten te ver achter.

Weghorst is vooralsnog niet de aankoop die Janssen gaat doen vergeten. Al lag hij in de play-offs om Europees voetbal op koers om AZ een onverdiend toetje voor te schotelen. Hij scoorde in het afgelopen seizoen drie keer tegen Ajax (twee keer thuis, één keer uit) en één keer tegen Feyenoord (uit). Pijnlijk is dat hij de spits is die AZ haalde om mee Europa in te gaan. Na het vertrek van Janssen was een speler van Europees kaliber wenselijk, maar Weghorst vond alleen het net tegen Dundalk.

Naam: Iliass Bel Hassani

Positie: Middenveld/aanval

Geboortedatum: 16 september 1992

Wedstrijden: 25 (1310 speelminuten)

Doelpunten: 1







Logisch was het ergens wel, dat AZ zich op de valreep voor de transferdeadline versterkte met Iliass Bel Hassani. Ook door het vertrek van Markus Henriksen naar Hull City. De vrijetrappenpresident van Almelo haalde in Alkmaar met heel veel moeite een meerderheid met zijn invalbeurten. Hij startte slechts veertien keer in de basisploeg en kwam elf keer als invaller binnen de lijnen.

Ook Bel Hassani kostte (omhoog afgerond) 1,5 miljoen euro. Hij ontpopte zich gaandeweg het seizoen tot een positiereiziger die pendelde tussen middenveld en aanval. Voornamelijk mocht hij het als flankspeler proberen, maar dat is niet waar AZ hem voor haalde. Het geld dat AZ aan hem besteedde na de verkoop van Janssen is het vooralsnog niet waard geweest.