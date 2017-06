Waarom Wesley Sneijder blij is met een invalbeurt

Interim-bondscoach Fred Grim greep het oefenduel met Marokko (1-2 winst) vooral aan om spelers te testen die niet vaak de kans krijgen in Oranje. Zeker met het oog op een naar verwachting bloedstollende apotheose in de WK-kwalificatiereeks moet de nieuwe bondscoach Dick Advocaat weten wat voor vlees hij in de kuip heeft.

Over de kuip gesproken. Sneijder maakt komende zondag in Rotterdam, met dank aan die interland tegen Marokko, zijn honderddertigste opwachting in het shirt van Oranje. Althans, zolang hij na de wedstrijd van zaterdag met Galatasaray gelijk in het vliegtuig stapt. Zaterdagavond verwacht hij zich bij het Nederlands elftal te melden. Zodat hij tegen Ivoorkust op gelijke hoogte kan komen met regerend recordinternational Edwin van der Sar.

Het komt niet vaak voor dat Wesley Sneijder blij is met een invalbeurt. Zeker niet als het maar om zeventien minuten gaat. In zijn carrière is het nauwelijks voorgekomen dat een trainer hem op de bank zette. Enkel bij Internazionale en als uitzondering op de regel bij het Nederlands elftal.

Maar mocht hij tegen Ivoorkust ook maar één minuut speeltijd krijgen en datzelfde scenario voltrekt zich tegen Luxemburg, dan maakt het Sneijder allemaal niets meer uit. Dan staat de teller voor hem op 131 interlands, één meer dan Van der Sar. En niet geheel onbelangrijk: tegen Luxemburg kan hij zich geen mooier verjaardagscadeau wensen.

Wesley Sneijder

Interlands: 129

Basisplaatsen: 111

Invalbeurten: 18

Gewisseld: 47