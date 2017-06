'Vriendschappelijke' wedstrijden: waar ging het eerder mis?

Wie had gedacht dat Marokko en Nederland zich woensdagavond het veld opsleepten voor een potje zomeravondvoetbal, kwam bedrogen uit. Vooral de Noord-Afrikaanse gastheer droeg eraan bij dat het bij vlagen over de schreef ging, terwijl Matthijs de Ligt het ongebruikelijke lot trof om in een oefenwedstrijd een - naar de letter van de wet terechte - rode kaart gepresenteerd te krijgen. ELF kijkt terug naar andere oefenwedstrijden waar de vlam in de pan sloeg.

Liverpool - Tottenham Hotspur

Engelse grootmachten gaan in het voorseizoen al jarenlang poen scheppen waar het maar te halen is. Vaak zijn de plichtmatige voetbalwedstrijdjes een hinderlijke onderbreking van de merkkruistocht. Niet met Charlie Adam in de buurt. De Schotse spelverdeler liet sneltrein Gareth Bale niet voorlangs kruisen zonder even op zijn enkel te gaan staan. De Welshman noemde zijn tegenspeler nadien 'lafaard'. Een jaar later vertrok hij naar Real Madrid, waar hij dagelijks met Pepe traint. Het is te hopen dat de Portugees geen Engels spreekt.

Zweden - Nederland

Zlatan Ibrahimovic is een geweldige voetballer, daarover hoeft niet te worden vergaderd. Toch kan en mag dat niet wegnemen dat de Zweedse spits een raddraaier is, een veelpleger van werkelijk schandalige overtredingen waar vaak overheen wordt gekeken omdat hij nou eenmaal een topvoetballer is. Tijdens een oefenpotje Zweden - Nederland zagen we zijn duistere kant nog maar eens verenigd met zijn genialiteit. Onderweg naar een fraaie goal zag hij toch nog kans om even op de enkel van Rafael van der Vaart te stampen.

Engeland - Portugal

De beide landen hebben al een verleden met elkaar, maar dat kwam meestal door wat er allemaal gebeurde in toernooiwedstrijden. In aanloop naar het EK 2016 liep het iets anders. Bruno Alves deed een dappere poging om een eigentijdse guillotine te introduceren op Wembley. Harry Kane was het slachtoffer van zijn onorthodoxe aanslag, die met een rode kaart werd bestraft. Alves werd overigens niet geschorst op het EK, waarop zijn land goud won.

Nederland - België

Wat doe je als je een oefenwedstrijd speelt en beide ploegen al vijf keer gescoord hebben? Als je Marc Wilmots heet en er zelf ook eentje gemaakt hebt, en je speelt tegen Nederland? Dan geef je er een in het oranje een rotschop. Het slachtoffer bleek Ruud van Nistelrooy te zijn. Wilmots werd later bondscoach van België en was in die hoedanigheid nochtans iets succesvoller dan hij als speler was. Hoe dan ook een rare actie voor wat verder een voetbalfeest was in de Rotterdamse Kuip.

Estudiantes - Gimnasia

Van Zuid-Amerikaans voetbal is bekend dat het tikkertje nu en dan over loopt. Ook in oefenwedstrijden? Oh jazeker. De spelers van Estudiantes en Gimnasia hadden zich, getuige de zeven minuten blessuretijd, toch al niet zonder slag of stoot door het potje heengewerkt, maar met de klok op 94 ging het nog even mis. Een speler werd van achteren snoeihard neergemaaid, waarna alle helpers het veld bestormden voor een potje ouderwets Zuid-Amerikaans knokken. Hoewel we het niet aanmoedigen, kunnen we er stiekem wel van genieten.