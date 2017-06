Wie is Ederson, de op één na duurste goalie ooit?

Hij moet bij Brazilië vooralsnog een reservekeep van AS Roma voor zich dulden. En bij Benfica is hij amper één seizoen de onomstreden eerste keus. Toch betaalt Manchester City goud geld voor de 23-jarige Ederson Moraes. Waarom?

Alleen Gianluigi Buffon kan tippen aan de transfersom van veertig miljoen euro die Manchester City betaalt om Ederson los te weken bij Benfica. De één na duurste doelman aller tijden speelde tot dusver 37 wedstrijden voor zijn club. Daarin manifesteerde hij zich tot een snelle denker met rust aan de bal, á la Bayern München-topper Manuel Neuer.

Dat is het type doelman waar trainer Pep Guardiola volgend seizoen de Premier League mee wil winnen. De oefenmeester viel door de mand met zijn vertrouwen in Claudio Bravo ten faveure van Joe Hart. Zeker toen hij zijn eigen fout bevestigde door Willy Caballero steeds vaker een kans in de basisopstelling te geven.

Manchester City heeft al vroeg in de zomerstop misschien wel de belangrijkste versterking voor komend seizoen binnen. Een doelman die de duels met ijzersterke Engelse spitsen niet schuwt. Tegelijkertijd een koning in het anticiperen op de aanval van een tegenstander. En in balbezit degene die de rust bewaart.

Ederson behoort tot de selectie van de Braziliaanse nationale ploeg, maar wacht nog op zijn debuut voor de Kanaries. Hij moet het afleggen tegen Alisson, een goalie die de bank warm houdt bij AS Roma. Dat is de keerzijde: het wordt afwachten of Ederson zich op het allerhoogste niveau, bij een van de beste clubs ter wereld staande houdt.

Bij Benfica heeft hij in twee seizoenen wat ervaring opgedaan op het Europese topniveau. Maar volgend seizoen, onder de hoede van Guardiola, begint zijn carrière pas echt. Als landskampioen van Portugal heeft hij de smaak naar succes in ieder geval te pakken.