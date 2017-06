Hoe reageert Twitter op de terugkeer van Huntelaar?

Geruchten over een hereniging tussen Klaas-Jan Huntelaar en Ajax horen bij transfertijd zoals paaseieren bij pasen. De tijd van geruchten is voorbij. Het is zover. Huntelaar is terug in Amsterdam. Hoe reageert Twitter op de terugkeer van The Hunter op het oude nest? Een digitale voxpop.

Klaas-Jan Huntelaar: al jarenlang de naam die als bewijs moet dienen in het warme pleidooi van eenieder die betoogt dat spitsen van Ajax wel degelijk topscorer kunnen worden. Trefzekere spitsen zijn in Amsterdam welhaast zeldzamer dan lege parkeerplekken. Maar voor Huntelaar is de zware taak van de meevoetballende spits, het gevreesde eiland, de last van het nummer 9, gedurende zijn driejarige verblijf in de hoofdstad nooit een last gebleken. Hij is model komen te staan voor de spitspositie zoals-ie daar ingevuld moet worden. De mal om nieuwe kandidaten in te gieten. En wie past beter in die mal dan de oorspronkelijke pasvorm?

Can't wait to start! pic.twitter.com/nSHa0Ddnnp — Klaas Jan Huntelaar (@KJ_Huntelaar) 1 juni 2017

De reacties op Twitter zijn dan ook overwegend positief.

Mooi dat @KJ_Huntelaar op zijn 33e nog een droomtransfer kan maken naar een Europese finalist! #Huntelaar #Ajax — Thijs de Vries (@Thijsdev) 1 juni 2017

#huntelaar is garantie voor goals plus de noodzakelijke dubbele bezetting! #ajax — armando de jonge (@armandodejonge) 1 juni 2017



Mario van den Ende wijst erop dat Ajax eindelijk aan een Plan B denkt.

Klaas-Jan Huntelaar van #Schalke04 naar #Ajax Neem aan dat Dolberg eerste keus blijft. Goede aankoop voor Plan B. — Mario van der Ende (@MariovanderEnde) 1 juni 2017

Met #Huntelaar heeft #Ajax eindelijk een plan B. Komen ook vlg jaar weer potjes dat het allemaal net niet is en er geforceerd moet worden — Arjen Bakker (@arjen_bakker) 1 juni 2017

Toch roept de terugkeer van Huntelaar bij menigeen vraagtekens op.

Moet ik nu blij zijn of niet #Huntelaar #Ajax — Rich Aruba (@Richaruba) 1 juni 2017

#Huntelaar is een echte Ajacied en daarom vind ik het wel cool. Maar hoe gaat hij zich manifesteren in het spel van Bosz? #ajax pic.twitter.com/2w4e0LgQBb — Bart Sanders (@bart_sanders) 1 juni 2017

De overtuigde critici zijn onder te verdelen in twee kampen: zij die Marc Overmars niet begrijpen en zij die Huntelaar niet begrijpen.

KJH loopt wel een groot afbreukrisico. Stel: Dolberg blijft bij #Ajax en is in topvorm, dan heb je een Heitingaatje. #Huntelaar — Pieter Hofmann (@PieterHofmann) 1 juni 2017

"Ik kom hier niet om af te bouwen". Cocu, Davids, Gio, van Bommel, Heitinga en Kuyt all over again #huntelaar https://t.co/ExqICr6BKc — Tom Adriaanse (@TomAdriaanse) 1 juni 2017



En dan is er nog de categorie De Graafschap, waar ze balen om een heel andere reden.

En we hadden @KJ_Huntelaar nog wel een mooie #declubvanmijnleven sjaal beloofd. Helaas net niet. https://t.co/uvNzdWXLmg — De Graafschap (@degraafschap) 1 juni 2017



Met zijn 33 jaar valt Huntelaar bij dit Ajax wellicht een beetje uit de toon.

DID YOU KNOW: Klaas Jan #Huntelaar is 30 years older than every other player on #Ajax. — Scott Sandalow (@ScottSandalow) 1 juni 2017



De cijfers uit het verleden bieden in ieder geval hoop.

94 - @KJ_Huntelaar has been involved in 94 goals in 92 Eredivisie games for @AFCAjax (76 goals & 18 assists). Return. pic.twitter.com/Q541yWpSWM — OptaJohan (@OptaJohan) 1 juni 2017