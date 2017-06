FC Utrecht-back Troupée: "Het EK past nu even niet"

Oranje Onder 19 reist komende maand met een flink gedevalueerde selectie af naar het EK in Georgië. Sterkhouders als Justin Kluivert, Rick van Drongelen en Giovanni Troupée ontbreken. "Het is helaas niet anders. Het is jammer dat de UEFA dit toernooi juist plant in de maand juli."

“ Op 13 juli volgt alweer de eerste wedstrijd in de Europa League”

Dat vertelt Troupée in de nieuwe editie van ELF Voetbal, die komende week verschijnt. Zijn afmelding heeft een direct verband met het succes van FC Utrecht het afgelopen seizoen. "Het was een lang seizoen", vertelt de 19-jarige rechtsback. "Op 13 juli volgt alweer de eerste wedstrijd in de Europa League (heenwedstrijd in tweede voorronde, red.). Dan is het EK nog in volle gang. FC Utrecht is mijn werkgever. Het EK past nu even niet."



De beslissing voor Troupée was geen gemakkelijke. Ook, omdat hij een belangrijke bijdrage leverde in de twee gewonnen kwalificatietoernooien. "Het is jammer dat de UEFA dit toernooi juist plant in de maand juli. Ik zal niet de enige speler zijn die afmeldt", waarschuwde hij al net voordat de selectie afgelopen dinsdagmiddag door de KNVB werd vrijgegeven.





Oranje Onder 19 speelt op het EK in de poulefase tegen Duitsland (3 juli), Engeland (6 juli) en Bulgarije (9 juli). De KNVB kan haar beste spelers niet opeisen. De Europese titelstrijd staat immers niet op de FIFA-kalender. "Na intensief overleg met clubs heeft een aantal van hen er voor gekozen om spelers, die deel uitmaken van hun A-selectie, niet af te staan voor dit EK", meldde de officiële verklaring van de voetbalbond.





Hetzelfde probleem deed zich vorig jaar ook al voor. Op het EK in Duitsland wist Oranje Onder 19 zich toen niet te plaatsen voor de halve finale. In 2010, 2013 en 2015 strandde de ploeg, die ook toen gehavend aantrad, ook al in de poulefase van de continentale titelstrijd. Komende maand fungeert NEC met zes spelers als verrassende hofleverancier. Ajax levert vijf pionnen, PSV vier en Ajax drie.



In de volgende editie van ELF Voetbal, die donderdag 8 juni verschijnt, spreekt Troupée uitgebreid over zijn succesvolle jaar, de interesse van een serie geïnteresseerde clubs en de verzoeken van de nationale bond van Curaçao hem over te halen om international van het eiland te worden.