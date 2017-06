ELF spelers die Huntelaar voorafgingen: top of flop?

Klaas-Jan Huntelaar is terug bij Ajax en naar eigen zeggen komt hij niet afbouwen. Spelers die na een avontuur elders terugkomen in de hoofdstad zijn niet allemaal onverdeelde succesverhalen. Sommige spelers hebben hun terugkeer in de vergetelheid zien raken, anderen worden juist wel onthouden, zij het om de juiste of om de verkeerde redenen. ELF zocht er elf uit en oordeelde: top of flop.

Frank Rijkaard: top

Zo wil iedereen wel terugkeren natuurlijk. Waar Dirk Kuyt terecht alle credits krijgt voor het terugkeren bij Feyenoord met als apotheose de landstitel, werd Rijkaard in 1993 in De Meer de mentor in het jonge collectief van Louis van Gaal. Na twee jaar nam hij afscheid met twee landstitels én natuurlijk de Champions League. Iedereen die ooit bij zijn oude club tekent droomt van het scenario-Rijkaard.

Edgar Davids: flop

De geschiedenis is niet plezant voor Davids. In zijn eerste halfjaar maakte hij indruk met het introduceren van wat agressie op het matte middenveld. Ook scoorde hij in de bekerfinale de winnende penalty. Zijn tweede seizoen was een grote miskleun. In de voorbereiding brak Davids zijn been omdat hij geen scheenbeschermer droeg. Eer hij terugkeerde, is de dominante herinnering die van een schuimbekkende Edgar die tegen PSV in blessuretijd van een kansloos verloren wedstrijd tegen een onnodige rode kaart aanliep.

Johnny Heitinga: flop

Pijnlijk. Anders kan de terugkeer van de cultheld niet omschreven worden. Zelfs de WK-finale-achtige manier waarop zijn enige hoogtepunt, in een driekwart lege ArenA tegen een bal aanlopen die er toevallig invloog, gevierd werd is eigenlijk van een enorme treurigheid voor wat ooit een gerespecteerd verdediger was. Had beter kunnen stoppen.

Johan Cruijff: top

Ajax - Haarlem, 1981. Hoewel er in De Meer plaats was voor rond de twintigduizend toeschouwers, was iedere Amsterdamse oom van veertig jaar of ouder erbij die dag. Kon Cruijff het nog? Cruijff kon het nog. Met een weergaloze goal kwam hij terug bij Ajax, de ploeg die later dat seizoen aan het handje van de meester kampioen werd. Toen kreeg hij bonje met voorzitter Ton Harmsen en vertrok naar Feyenoord. Prompt wonnen de Rotterdammers de dubbel.

Richard Witschge: flop

Kon nooit dezelfde indruk maken. Natuurlijk, hij won prijzen en iedereen kent zijn fameuze hooghoudact tegen Feyenoord nog wel. Toch mocht het voor hem niet mooi eindigen. Blessures en doorbreken van anderen maakte dat hij niet het einde kreeg dat hij verdiende.

Jari Litmanen: top noch flop

Puur zakelijk en berekenend is het niet verantwoord om hem niet als flop te labelen. Maar we konden het niet over ons hart verkrijgen. Natuurlijk, de Fin was te vaak geblesseerd om een succes te kunnen zijn, maar als hij speelde was zijn klasse altijd van het scherm te rapen. Zeker in de Champions League was de technicus altijd op zijn plaats.

Aron Winter: flop

Vergelijkbaar met Witschge: een vast nummer in Ajaxploegen die niet graag worden herinnerd, geen wedstrijden meer in ploegen die wel successen bereikten. Helaas voor de aimabele verdediger is zijn tweede periode bij Ajax er geen om over naar huis te schrijven. Aron Winter stopte tijdens de winterstop van 2002/03 en dat leverde veel flauwe grappen op.

Mitchell Dijks: top noch flop

Dijks werd te licht bevonden, naar Tilburg verbannen en teruggehaald toen bleek dat Nicolai Boilesen ook geen feest was. Het was dus niet echt een terugkeer en het was ook niet echt een succes. Ajax verkoos Sinkgraven op linksback en dus speelt Dijks nu in Engeland. Het lijkt er niet op dat de man uit Purmerend ooit nog door gaat breken.

Frank Verlaat: flop

Kwam terug van VfB Stuttgart en miste snelheid. Werd door Co Adriaanse naar Duitsland gewerkt, Werder Bremen werd zijn nieuwe club. Leuk is dat zijn zoontje daar nu in het tweede elftal speelt, in de Derde Bundesliga.

Ryan Babel: top

Bracht Ajax balvastigheid nadat hij in 2012 persoonlijk zijn contract bij TSG Hoffenheim had afgekocht om terug te keren in de ArenA. Zijn rentree bleef beperkt tot één seizoen, maar Ajax maakte Europees wel indruk en werd bovendien kampioen na een boeiende driestrijd met PSV en Feyenoord. Babel heeft daarmee zijn plek in de harten van de aanhang wel bezegeld.

Mido: flop

Het leek erop dat Martin Jol hem terughaalde omdat hij het niet zag zitten om zelf het hoogste BMI op de Toekomst te hebben. De Egyptenaar leek in de verste verte niet op een topsporter, was zelden fit en droeg voetballend niets bij. Een hele dikke flop.