De hoogte- en dieptepunten van recordbrekers KRC Genk

Van de grote Europese competities was het niet Ajax, Manchester United of Real Madrid dat het drukste speelschema had. Het Belgische KRC Genk speelde woensdagavond zijn 65 e en laatste wedstrijd van het seizoen, die in mineur eindigde. In een rechtstreeks gevecht om Europees voetbal werd met 3-1 van KV Oostende verloren.

De ploeg van de Nederlandse trainer Albert Stuivenberg speelde in totaal 42 wedstrijden in de competitie, achttien in de Europa League en nog vijf in de beker. Ergens moet Genk dus misschien maar blij zijn dat het niet won woensdag: anders hadden ze halverwege juli alweer aan de bak gekund voor de voorrondes. ELF kijkt terug op een slijtageslag!

Het begin

Genk moest namelijk dit seizoen ook al in half juli beginnen. Voor de voorronden van de Europa League moest de ploeg uit Belgisch Limburg zien af te rekenen met FK Buducnost Podgorica. Thuis won de ploeg wel met 2-0, maar in Montenegro was die ruime marge al voor rust verspeeld. Na rust moest de ploeg met tien man verder, maar die hielden stand en namen de strafschoppen beter. Met Cork City en Lokomotiva Zagreb werd betrekkelijk eenvoudig afgerekend, waarna de groepsfase van de Europa League wachtte.

De euforie

In die groepsfase toonde Genk dat het prima op de hoogte was van de wetten van het Europese poulevoetbal. In eigen huis wist de ploeg tegen zowel Sassuolo als Athletic Bilbao de punten binnenboord te houden. In november maakte de ploeg het af tegen Rapid Wien, waarmee Europese overwintering na vijf wedstrijden al was bewerkstelligd. In de laatste wedstrijd bij Sassuolo haalde het elftal zelfs de groepswinst binnen, in wat toch een lastige indeling was. Het seizoen van Genk duurde voort!

Het dieptepunt

In eigen land liep het niet zo lekker tegen de winter. In Oostende volgde het onbetwiste dieptepunt van het seizoen. Aan de kust ging de ploeg met 6-0 onderuit. Hoewel ook in de Beker van België overwintering werd behaald, moest trainer Peter Maes tijdens Kerstmis op zoek naar een andere baan nadat Genk in de competitie als negende overwinterde, met een doelsaldo van -7. Bovendien verloor het sterkhouders Wilfried Ndidi en Leon Bailley. Kwam dit nog goed?

Extase in Gent

Onder de nieuwe trainer Stuivenberg werd Astra Giurgiu ook bedwongen, waardoor Genk in Europa uiteindelijk op de landgenoten van AA Gent stuitte. Het Belgische treffen werd als een min of meer gelijkmatige krachtmeting ingeschat, maar Genk walste in Gent al over de tegenstander heen en won met 2-5. De terugwedstrijd was derhalve een formaliteit. Het opwindende Europese avontuur eindigde tegen de negende tegenstander: Celta de Vigo was over twee wedstrijden net te sterk in de kwartfinale.

Inhaalslag blijkt net onvoldoende

Na de winterstop presteert Genk ineens wel in de eigen competitie. Uit elf wedstrijden worden 23 punten gehaald. Na dertig wedstrijden mogen de eerste zes mee in een kampioenspoule, maar Genk valt daar net buiten de boot. Om de Europa League alsnog te behalen is er Play-off II, die gemakkelijk en met overmacht wordt gewonnen. Al na zeven wedstrijden van de tien staat de eindzege voor de formatie van Stuivenberg vast. Daarna wachten nog meer hindernissen. Sint-Truiden wordt nog aan de kant gezet, maar de 65e en laatste wedstrijd van een memorabel seizoen is er net te veel aan. Oostende, eerder al de beul van de 6-0 nederlaag alsmede de nemesis in de beker, wint in eigen huis met 3-1 en speelt Europees voetbal. Genk heeft een welverdiende vakantie.