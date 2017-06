Zeven redenen waarom de terugkeer van Huntelaar een succes wordt

Klaas-Jan Huntelaar tekende voor één seizoen bij Ajax en dat levert, zoals het Nederland betaamt, een tweespalt op tussen twijfelaars en enthousiastelingen. Plaats ons van ELF Voetbal maar in het laatste kamp. Hier zeven redenen waarom de terugkeer van KJH in de Amsterdam ArenA een doorslaand succes wordt!

Huntelaar werd nog nooit kampioen met Ajax

Klaas-Jan Huntelaar speelde in totaal in vier verschillende seizoen wedstrijden voor Ajax. Kampioen werd hij echter nooit. Dat is niet wat je verwacht als je zolang bij een topclub onder contract staat. Ajax werd sinds zijn vertrek in 2009 ook vier keer kampioen.

Huntelaar werd überhaupt nog nooit kampioen

Als je een carrièreplakboek hebt met foto's in shirts van PSV, Ajax, Real Madrid en Schalke 04 verwacht je dat er ook wel ergens een foto tussenstaat met de trofee van landskampioen. Het was Huntelaar echter nooit gegeven zich als landskampioen te kronen.

Huntelaar is een Kuyt, geen Van Bommel

Cynici die willen doen voorkomen dat Huntelaar als uitgebluste vedette terugkeert, kunnen beter zwijgen. Mark van Bommel maakte soms wel die indruk, maar hij had dan ook overal in Europa grote prijzen gewonnen. Huntelaar won buiten Nederland alleen ooit de DFB-Pokal met Schalke 04 en zal dus wel het een en ander recht willen zetten. Net zoals Dirk Kuyt de brandende ambitie had een keer kampioen te hebben.

Huntelaar heeft nog wat goed te maken

De Drentse spits heeft al vaker laten doorschemeren dat een kampioenschap met Ajax er nog aan ontbreekt op zijn palmares. Vermoedelijk ligt hij nog wel eens wakker van Willem II-uit. De aanvalsleider van Ajax had in 2007 meerdere kansen op dat ene doelpunt dat Ajax tot kampioen had gekroond, maar wist geen van die mogelijkheden te verzilveren. PSV werd kampioen.

Hij is nog fit

Explosiviteit was toch al nooit het wapen van Klaas-Jan Huntelaar. Hij is fysiek nog in orde en moest het in Nederland al hebben van zijn Torinstinct, een verzameling slimmigheidjes in de zestien. Met ervaring uit drie Europese topcompetities in zijn rugzak keert hij terug in Nederland. Dat kan alleen maar leiden tot heel veel doelpunten.

Huntelaar werd al twee keer topscorer van de Eredivisie

In Nederland was de spits al een garantie voor doelpunten. Hij claimde al twee keer de titel van topscorer in de Eredivisie. En de eerste keer dat-ie dat deed speelden zowel Zinedine Zidane en Dennis Bergkamp nog professioneel voetbal en stond Middlesbrough in een Europese finale. Zo lang is dat geleden. Sindsdien deed hij ervaring op in Spanje, in Italië en in Duitsland. Een spits die iets twee keer doet wil een hattrick.

Huntelaar werd als enige Nederlander topscorer van de Bundesliga

Wie bitte? Youri Mulder, Roy Makaay, Ruud van Nistelrooy? Nein! Alleen Klaas-Jan won het topscorerskanon, in 2012. Als-ie dat bij Schalke kon, tegen Bayern München en Borussia Dortmund, sja. Dan willen wij de verdedigers van Excelsior en VVV-Venlo heel veel sterkte wensen.